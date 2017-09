“Que nadie pretenda tener jóvenes callados, sumisos o anestesiados. Nadie les hará callar la boca. Jóvenes, no dejen que los confundan cuando les dicen que ustedes son el futuro, porque ustedes son el presente”, dijo la candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada ante estudiantes y militantes, en su recorrida de campaña por la provincia de Buenos Aires. “Lo que estamos viviendo hoy es una pesadilla para muchísimos argentinos que han visto caer su nivel de vida, sus ilusiones, su trabajo y su familia”, agregó la ex presidenta, esbozando las consecuencias de la política económica implementada por el macrismo.

“Crecieron los índices de desocupación, principalmente en los jóvenes y en las mujeres, pero ustedes son invencibles, porque tienen algo a favor y es que tienen pocos años”, destacó la dirigente peronista alentando a los jóvenes reunidos en el mirador Néstor Kirchner de localidad de Punta Lara. “Si ustedes tienen un pensamiento propio, nadie los llevará de las narices”, dijo, y agregó: “Quieren que seamos burros que únicamente trabajan, comen y descansan. Eso no es vivir es sobrevivir”.

De cara a las elecciones legislativas del 22 de octubre, la candidata a senadora apuntó a la juventud para enviar un mensaje de aliento y buscar la mayor cantidad de votantes para aumentar la diferencia que consiguió en las elecciones primarias de agosto, en las que superó por una pequeña diferencia al candidato de la alianza Cambiemos, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich. Los jóvenes que se encuentran entre los 16 y 18 años tienen la posibilidad voluntaria de participar de la elección y es uno de los sectores a los que apunta la campaña de Fernández de Kirchner.

“Este presente no nos gusta, nos parece injusto porque favorece a unos pocos. Ustedes se educaron en un país donde el Estado se hacía cargo de la educación y hoy te quieren cambiar los planes de estudios sin consultar”, aseguró la candidata, poniendo sobre la mesa el conflicto entre las autoridades macristas de la Ciudad de Buenos Aires y los alumnos que mantienen tomados colegios, en rechazo a la imposición de un nuevo programa para las escuelas secundarias desde el año próximo.

“Todos tienen derecho a opinar, no hay que decir a todo que sí, no es democrático, y se los digo desde el corazón, no se dejen provocar porque lo van a hacer, ya que atacan a los que piensan diferente, en realidad a los que piensan”, afirmó luego.

El Gobierno “ha convencido a una parte” de la sociedad “que tenían demasiado y que estaban mal acostumbrados”, señaló acompañada por su compañero de lista Jorge Taiana, junto a otros dirigentes, como el intendente local, Mario Secco. “Les pido que no se dejen engañar, confundir ni tampoco que les digan que son el futuro porque ustedes son el presente. Como son el presente opinan y demandan cosas sobre el presente”, continuó arengando la ex presidenta a los jóvenes y agregó que “nadie pretenda tener jóvenes en la Argentina callados, sumisos o anestesiados. Con un pensamiento como el que tienen cuando un joven piensa se encienden para ellos las alarmas del peligro”.