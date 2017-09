Montero es responsable

"Es una derrota muy dura, el responsable de todo soy yo, no los jugadores". De esa manera, explicó el entrenador canaya Paolo Montero la derrota catastrófica de su equipo por 4 a 0 ante Banfield. "Analizaré bien los errores que cometí", dijo el uruguayo, quien avisó que el partido contra Boca por la Copa Argentina, el miércoles a las 21.10 en Mendoza, "será determinante" para su futuro. "Si hay que dar un paso al costado, se dará", concedió el técnico de Central. "Prefiero que me silben a mí y no a los jugadores", agregó y definió al cruce con los xeneizes como una "final". "Se siente como un clásico", cerró.