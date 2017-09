“La opinión de Garavano nos parece irrelevante. Es mucho más relevante discutir la reforma y qué nos espera a los estudiantes con la Secundaria del Futuro”, respondió sin dudarlo Agustín Prieto, integrante del centro de estudiantes del Mariano Acosta al ser consultado sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dijo que las tomas de colegios son ilegales. El estudiante criticó además que el debate en los medios de comunicación gire en torno a las tomas y no a la reforma educativa en sí misma.

“A nosotros nos avala la Constitución Nacional y el derecho a reclamar”, aseguró el estudiante del Mariano Acosta. Garavano además había dicho que la medida afecta el derecho de los estudiantes que no están de acuerdo con la toma. “Consideramos que las tomas son legales. Hay una vulneración de nuestro derecho a tener una educación digna. Ahí hay que evaluar quiénes son los más perjudicados en la vulneración de derechos y el Estado se tiene que hacer cargo”, sostuvo el estudiante.

Este martes, los estudiantes participarán de las mesas de diálogo convocadas por la ministra de Educación aunque reconocieron que no tienen expectativas en los resultados del encuentro, dado que lo que se trabaje en ese espacio “no será vinculante”.

“Las mesas de trabajo no nos aseguran ningún tipo de resolución, por eso consideramos que hay que suspender la reforma por un año para que podamos tener un congreso pedagógico entre especialistas de la educación, nosotros como estudiantes y personas del Ministerio”, remarcó Prieto, para quien la decisión de los funcionarios porteños para que las mesas no sean vinculantes es parte “del ninguneo del Ministerio”, que no les da ninguna participación.

En declaraciones a la AM 750, y en sentido contrario a lo manifestado por Garavano, el estudiante remarcó que las tomas cumplieron su objetivo. “Permitieron que hoy estemos discutiendo la reforma”, opinó el estudiante, aunque criticó que en muchos medios de comunicación la discusión gira en torno a las tomas y no a la reforma. “Ahora es momento de discutir sólo la reforma”, volvió a remarcar Prieto, que informó que los centros de estudiantes evaluarán entre hoy y mañana si levantan las tomas o las mantienen.