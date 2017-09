Los estudiantes de las escuelas porteñas que estaban tomadas decidieron ayer “suspender” la medida de fuerza como parte de la estrategia para lograr que el Ministerio de Educación de la Ciudad postergue la implementación de la reforma Secundaria del Futuro y convoque a un congreso pedagógico para debatir el proyecto, según contaron a Páginai12 representantes de los distintos Centros de Estudiantes. La Coordinadora de Estudiantes de Base realizará hoy a las 16 una conferencia de prensa frente al Ministerio, en avenida Paseo Colón 255, en la que le presentarán a la ministra, Soledad Acuña, un petitorio con los reclamos. Los estudiantes advirtieron que de no ser escuchados sus pedidos volverán a tomar las escuelas.

“Gracias a las tomas logramos que nos recibiera Acuña, y que se visibilizara el tema de la reforma, aunque la reunión no nos dejó conformes. Pero la lucha lejos de mermar se profundiza, aunque ahora la pelota está del lado de la ministra; no tiene ningún argumento para no darnos respuesta a nuestro reclamo”, dijo a este diario el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Música Esnaola, Juan Alam. En tanto Mateo, uno de los voceros del Centro de Estudiantes de la Escuela Media Julio Cortázar, aseguró que “la idea es suspender las tomas en todos los colegios para dar un mensaje de unidad. Es importante destacar que no las levantamos, las suspendemos, y somos nosotros los que vamos a evaluar si las retomamos o no más adelante. Dependerá de si la ministra Soledad Acuña escucha nuestros reclamos. Si se retoman las tomas es porque el Ministerio mantiene la postura de no debatir la reforma como se debe”.

Las primeras fueron iniciadas como repudio a la reforma Secundaria del Futuro y en reclamo de que se abran instancias de debate participativas sobre el proyecto comenzaron el 29 de agosto y luego se sumaron otros establecimientos hasta que llegaron a ser 30 bajo la medida de fuerza. Luego de casi un mes, los estudiantes sostuvieron que los resultados de las tomas fueron positivos: “se logró instalar el tema en la agenda pública y mediática; logramos que la ministra nos recibiera cuando se negaba a hacerlo y pusimos a todo el arco político a hablar sobre el tema de la reforma”, aseguró Mateo. En la misma línea, el representante del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Lenguas Vivas, Manuel Ovando, indicó que “la toma es una de las medidas de fuerza que pueden tomarse y que nos ha permitido estar en agenda nacional y que la sociedad debata esta reforma. Pero creemos que es momento de pasar a otras medidas de fuerza que nos permitan reunir a más compañeros”. La secretaria general del Centro de Estudiantes del Pellegrini, Victoria Camino, también coincidió con esta decisión: “Queremos manifestar nuestro pedido y qué es lo que queremos: una suspensión de esta reforma. Pero decidimos que la toma no es el camino más adecuado hoy”, aseguró.

Como primera medida en esta nueva etapa, los estudiantes convocaron a una conferencia de prensa para hoy a las 16 frente al Ministerio. Llevarán un petitorio para Acuña. Los reclamos son los mismos que los alumnos repiten desde que se inició el conflicto: “Queremos que se prorrogue la implementación de la reforma y que el Ministerio convoque a un congreso pedagógico para poder discutirla con expertos en educación, estudiantes, docentes, padres y madres”, explicó Mateo. Alam señaló que se trata de “un cambio de estrategia”, que tiene como objetivo “hacer el reclamo más colectivo, con todos los colegios que no fueron tomados”. “Queremos interpelar a la gente que quizás sólo sabía de las tomas, pero no sobre el conflicto de fondo que es la reforma. Ahora que el tema ya está instalado podemos pasar a otra etapa. La ministra ya no tienen excusa y no pueden desviar la discusión”, agregó.

Por otro lado, ayer comenzaron las reuniones por región impulsadas por el Ministerio, anunciadas el miércoles por Acuña, durante la reunión en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Los estudiantes, que las rechazaron desde el día en que fueron presentadas, ayer volvieron a manifestar su postura. “El tema de las regiones no soluciona nada. En una misma comuna puede haber escuelas artísticas, técnicas o de otro tipo, cada una con necesidades específicas. Pero, además, no vamos a concurrir porque son reuniones no vinculantes”, indicó Agustín Prieto, integrante del centro de estudiantes del Mariano Acosta. Mateo, en tanto, remarcó que estas reuniones “no tienen sentido porque no son vinculantes”, y opinó que “lo único que buscan es fragmentar la lucha de los estudiantes y de las comunidades educativas”.

Informe: Juan Funes.