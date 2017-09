La Universidad Nacional del Oeste (UNO) podría volver a ser gobernada por Martín Othacehé, quien hace un año fue removido de su cargo como rector por la propia comunidad académica. La asamblea universitaria de la UNO (máximo órgano de gobierno institucional) resolvió su eyección con 54 votos a favor y 4 en contra, por encontrar al hijo del ex intendente de Merlo Raúl Othacehé responsable de “haber incurrido en abandono notorio e injustificado de sus deberes” y de “la comisión de actos lesivos para el interés y el prestigio de la universidad”, además de diversas irregularidades. Othacehé se presentó ante la Justicia y hace pocos días, el 1º de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a su demanda y consideró nula la asamblea. La UNO apeló y se espera que en las próximas horas se resuelva si el fallo queda firme o se concede la apelación. Profesores, estudiantes y trabajadores no docentes ya se manifestaron en rechazo al posible regreso del ex rector; la semana pasada se movilizaron al Ministerio de Educación para exigir que “no se viole la autonomía universitaria”. Este jueves realizarán clases públicas frente al Palacio Sarmiento.

“La comunidad académica no quiere que vuelva Othacehé, le ha hecho mucho daño a la universidad”, dijo a PáginaI12 Gastón Sotelo (JUP), presidente del centro de estudiantes de la UNO. “Estamos luchando para que se respete la autonomía universitaria. El viernes fuimos al ministerio, presentamos cientos de firmas repudiando lo que falló la Cámara y pidiendo seguridad en las asambleas que vienen, que se desarrollen como corresponde.” Es que, en busca de una salida al conflicto, el Consejo Superior de la UNO aprobó realizar una nueva asamblea universitaria el 4 de octubre, para ratificar la remoción de Othacehé. Y además, llamó a otra asamblea el 13 de octubre, para elegir rector y vicerrector para el período 2017-2021, quienes deberían asumir el día 25.

Creada en 2009, la UNO arrastra problemas con sus autoridades desde 2013. Ese año asumió Othacehé hijo como primer rector electo. Pero ya el Ministerio de Educación de entonces, del gobierno anterior, desconoció la designación, señalando que ningún veedor oficial había estado presente en la asamblea que lo había elegido. El actual gobierno mantuvo inicialmente la misma postura, pero eso parece haber cambiado este año, con la llegada de Alejandro Finocchiaro a Educación.

El conflicto no fue gratuito para la UNO, la matrícula estudiantil decayó producto de que, hasta este año, sus títulos no fueron válidos. Recién en junio pasado pudo entregar sus primeros diplomas. La situación parecía tender a normalizarse, hasta que este mes se conoció el fallo judicial. Algunos de los argumentos con que Othacehé objetó la asamblea que lo despidió fue que “no se tomó lista de los asambleístas presentes”, que “tampoco se acreditó personería, puesto que había personas que no pertenecían a la UNO”. También señaló que “no se procedió a contabilizar los votos afirmativos y que, simplemente, quien presidía la reunión, anunció por micrófono ‘hemos llegado a los dos tercios que el estatuto requiere para la remoción del rector’”, además de que “no se firmó ningún acta al momento de la reunión”.

El Consejo Superior de la UNO manifestó su “disconformidad con la sentencia dictada por la Sala II de San Martín”, y explicó que la misma “afecta gravemente a la autonomía universitaria, contraviniendo la Constitución Nacional”.

“Hace dos meses estuvimos entregando títulos por primera vez, pero hoy de vuelta tenemos que estar viendo si vuelve Othacehé o no. Es alguien que daña la imagen de la institución y no le hace bien”, dijo a este diario Roberto Gallo, decano de la Escuela de Administración.

Hoy la UNO no tiene rector, sino que el vicerrector Daniel José Blanco está a cargo del rectorado. Mientras espera conocer qué suerte correrá la apelación presentada ante la Justicia, la comunidad universitaria apuesta a las asambleas convocadas para el 4 (para ratificar la decisión de remover a Othacehé) y el 13 de octubre (para elegir nuevo rector). El Consejo Superior de la UNO le pidió hasta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que garantice seguridad para que no haya “disturbios”.

Informe: Gastón Godoy.