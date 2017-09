Baleado antes de quemarlo en el auto

El fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno, reveló ayer que el cadáver calcinado hallado el domingo a la mañana en pasaje Maragliano al 4000 presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza y que, además, el vehículo hallado tenía pedido de captura. En tanto, ayer, familiares de Leonardo Maldonado, un joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde el fin de semana, afirmaron que el cuerpo encontrado el domingo a la madrugada en el baúl de un Fiat Sienna corresponde a él. La hermana y la tía del chico fueron a Fiscalía para identificar a la víctima pero no pudieron hacerlo por el estado del cadáver. Sin embargo, no dudaron en vincular ambos casos. Dijeron que Leonardo "es el chico que apareció quemado" y que se "fue con unos amigos en un auto". "Lo mataron, lo entregaron", reclamaron.

"Lo vinieron a buscar unos amigos en un auto que no sabemos quiénes son", relataron las mujeres y pidieron que "se agilicen las cosas para el ADN" porque "no podemos estar un año llorándolo sin saber si es o no es él". "No suele irse así y desaparecer. Que se haga justicia por lo que hicieron. No se merecía esto. Lo mataron, lo entregaron", añadieron.

La madrugada del domingo, personal de Bomberos halló en el interior de un Fiat Sienna totalmente incendiado en la zona de Rouillón al 4000, en la zona oeste de Rosario, un cadáver totalmente calcinado con las piernas hacia afuera, por lo que se dio aviso inmediato a Fiscalía.

Ayer el fiscal Miguel Moreno confirmó que el cuerpo ‑quien debido a su estado aún no había podido ser identificado‑ presentaba un balazo en el cráneo y que la línea investigativa seguía el rastro de un joven del barrio de 19 años que faltaba desde su casa desde el fin de semana y cuya ausencia fue denunciada hoy por dos mujeres, familiares del muchacho, ante el Ministerio Público de la Acusación.

Sobre la identidad de la víctima, el fiscal Moreno indicó que "tenemos una línea bastante consistente en cuanto a la desaparición de un joven en cercanías de donde fue hallado (el cadáver calcinado) y a quien habrían visto ascender a un vehículo de similares características momentos antes del hecho".

"La muerte se produjo por un disparo de arma de fuego y posteriormente fue introducido en el baúl del auto donde fue incinerado. Entendemos que el incendio estuvo destinado a eliminar con la mayor eficacia posible los rastros de las personas que intervinieron en el hecho".

Moreno abundó que "primero tenemos que determinar a ciencia cierta de que víctima estamos hablando para ver con quién podrían haber tenido problemas esta víctima. Estamos sujetos a la confirmación de la identidad".

Sobre cuánto demorará la identificación del cuerpo, el funcionario judicial explicó que "para la identificación tenemos dos vías. Vamos a optar por la más veloz, que son los registros dentarios. Si tenemos muestras suficientes la confirmación se daría en un lapso de 10 o 15 días, contra la gran extensión que sería a través del ADN, que demandaría más de un mes".

Finalmente indicó que "especulamos que el arma utilizada fue una nueve milímetros".