Qué significa la vuelta de Cavallo al BCRA

Pedro Biscay, ex director del Banco Central

“La peor crisis”

“Es la reafirmación de que estamos en un proceso político y económico que no es novedoso. Muy por el contrario, es la continuidad en materia de política monetaria y financiera que llevó a cabo Domingo Cavallo y que pregonó toda su vida. La misma que comenzó a aplicarse con el último golpe cívico-militar y que continuó con Cavallo y ahora con este Gobierno. Tanto el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, como Cavallo, son el reflejó más característico de la aplicación de reformas neoliberales que derivaron en la peor crisis socioeconómica en 2001-2002, con inestabilidad financiera, atraso cambiario, una deuda externa impagable y renuncia de la soberanía económica del país. La foto de ambos es el reflejo de una dirección en la política cambiaria y de un modelo de desindustrialización y valorización financiera, donde la economía real se divorcia del sistema financiero. Ambos son representantes de una política monetaria y cambiaria que procura además el debilitamiento del Central como actor clave de regulación y política contracíclica”.

Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central

“Espejo retrovisor”

“El Gobierno está viendo el futuro a través del espejo retrovisor. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, es un subordinado ideológico del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La aparición pública de ambos y la invitación a Cavallo a tomar como ejemplo la situación del BC peruano es la antesala de una política que no es compatible con las necesidades de la economía real argentina. El ejemplo que pretende emular Cavallo es una economía bimonetaria, con un fuerte retroceso del papel que tiene que jugar el BCRA en la expansión del crédito. La postura de ambos garantiza el atraso cambiario, que terminó con un proceso muy complejo para la competitividad de la economía. A esto se suma el esquema de metas de inflación, donde la foto de ambos no es la mejor que se puede esperar para una economía que necesita reactivarse y que para ello requiere de políticas de expansión del crédito, de la actividad y el empleo, mandatos que también tiene el Central. Es una foto que atrasa y que permite avizorar que con estas ideas la reactivación económica va a ser escasa o nula”.