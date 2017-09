Usted señálemelos

Lucca Begueri: “Desde muy chico toco varios instrumentos, lo heredé de mis padres. Cuando mi papá se fue a vivir a Estados Unidos, me quedó su estudio (Foak Studio) y lo primero que hicimos fue el disco de Perras on the Beach. Era el primer trabajo que mezclé, grabé y mastericé. Esa fue su razón de ser, lo hice para aprender. Nunca imaginé que iba a pasar lo que sucedió”, explica el músico, productor e ingeniero de sonido, quien trabaja en estos momentos en el primer álbum de Alicia y en un EP del grupo neuquino Papeles. La importancia de la familia de Lucca es tan grande en su trabajo que, además de tener a Bruno como hermano, su madre, Tuti Petrich, es la manager del trío. “Esto ha sido una apuesta no sólo nuestra, sino de nuestras familias. Nos bancaron en tener una banda y dedicarnos sólo a esto. Laburar con mi vieja nos permitió que pasaran muchas de las cosas que sucedieron. No creo que nos metamos en ningún sello ni cambiemos nuestra forma de laburar. Así nos fue bien.”

Gabriel Orozco: “Nos empezó a ir re bien. Dos semanas antes de la presentación del disco se agotaron las entradas. No lo podíamos creer, fue un antes y un después”, asegura el artista igualmente conocido como Cocó, quien, pese al fuerte arraigo del folklore en su casa, se abocó a una propuesta diferente a la de su padre. “Igual me gustaría hacer folklore cuyano, y eso se nota en lo que hacemos. No es puramente rock. Desde muy chico tuve influencia de mis viejos, y también de mi hermana, que es siete u ocho años mayor, y absorbí mucho de la música que escuchaba.” A pesar de que siempre quiso ser baterista (lo que pudo consumar en Perras on the Beach), la guitarra también vino a manera de legado familiar: “Mi casa siempre estuvo llena de guitarras. Siempre flasheé con la eléctrica, y me regalaron una”. Pero antes entró en contacto con sus camaradas. “A Luca lo vi a los 11 años en el estudio de grabación que tiene porque mi viejo fue a hacer una producción ahí, y nos pusimos a jugar a la pelota. El iba a la escuela con Juan. Así nos conocimos”.

Juan Saieg: Además de FT y de Siento, el otro tema de II que cuenta con invitados es Big Bang, en el que participan los también mendocinos La Skandalosa Tripulación, cuyo cantante y trombonista, Rodrigo “Cebolla” Cara, murió en diciembre. Si bien sirve de tributo al carismático frontman, la canción, primer single del álbum, está dedicada a Omar Saieg, padre de Juan y Simón. “Se la escribí a mi viejo”, revela el cantante y tecladista de Usted Señálemelo, quien, además de haber sido parte de Perras on the Beach coprodujo el debut en solitario de su hermano, Saieg (2017), que fue asimismo un homenaje a su progenitor. “Con Simón nos llevamos dos años, y siempre fuimos muy unidos”, explica el artista también conocido con el álter ego de Juan Mango. “En la escuela éramos nuestros mejores amigos y siempre salimos los dos. Fumamos porro por primera vez juntos e íbamos a canto. Pero a él no le pintó mucho la música e incursionó más en el video. Hasta que hace dos años se copó de nuevo. Simón es más que un hermano para mí”.