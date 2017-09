El entrenador Marcelo Gallardo calificó de “mediocridad absoluta” a quienes desconfían del 8-0 logrado por River sobre Jorge Wilstermann, en alusión directa al presidente de Boca, Daniel Angelici, quien había dicho que el equipo boliviano parecía “amateur”, y que le sorprendió que haya llegado a instancias de cuartos de final de la Libertadores. “Hay que tener humildad cuando un equipo gana y reconocer como lo hizo el entrenador de Wilstermann, el señor (Roberto) Mosquera, al que le tengo mucho respeto, es un caballero”, dijo sobre el DT boliviano. Por otra parte, y en relación con la Superliga, el capitán Leonardo Ponzio advirtió que su equipo no puede tener partidos como el domingo frente a Argentinos, que terminó en un pálido empate, y que “para hacer diferencia” en torneos largos es necesario sumar “desde el principio”.

El plantel millonario trabajó en el River Camp en Ezeiza y la buena noticia para su técnico es que Ponzio, Jonatan Maidana y Enzo Pérez trabajaron con normalidad, ya recuperados de sendas molestias físicas.

Tras la práctica, y en referencia a las irónicas declaraciones de Angelici luego del 8-0 propinado a los bolivianos, el técnico Gallardo

quiso zanjar la cuestión. “Hacerme eco de esas palabras me parece que está de más”, declaró el DT, quien a cambio optó por resaltar la “profesionalidad” del entrenador de Wilstermann al asumir la derrota.

Asimismo, Gallardo ratificó que el objetivo de este año es “la Copa Libertadores” y admitió que suelen ser “difíciles” los partidos con equipos argentinos, en clara referencia a Lanús, rival en semifinales.

No obstante, el técnico millonario no eludió que River sea postulado como candidato a ganar la Copa. “Convivo con eso, y en el lugar donde estoy no puedo no asumir esa obligación. Y no lo voy a hacer ni para quitarme presión, porque no lo siento”, remarcó.

En otro orden, Gallardo insistió con que aún no tiene claro qué hará tras el final de su contrato. “No tengo definido mi futuro, por eso es mucho más fácil cuando uno va desafiando en tramos cortos. Me gusta el desafío del corto plazo”, subrayó de cara a la serie frente a Lanús.

Por su parte, y en sintonía con el DT, Ponzio señaló que era de esperar que después de la goleada épica por la Libertadores el equipo tuviera un bajón. “Ojalá que después el punto nos sirva”, concluyó el experimentado volante sobre el 1-1 ante el conjunto de La Paternal.