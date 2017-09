Con la lectura de las acusaciones comenzó ayer el juicio contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal número 4 evaluará si el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria es responsable de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que pueden ser castigados hasta con 11 años de prisión, en el marco de la tragedia ferroviaria en la que, en febrero de 2012, fallecieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. La responsabilidad por los mismos delitos serán evaluadas en el caso del ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Gustavo Simeonoff.

La primera jornada del debate se desarrolló en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, que será escenario del debate que se extendería hasta mediados del año próximo. La audiencia inicial estuvo dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del fiscal federal Federico Delgado, la Oficina Anticorrupción y las querellas de los familiares de víctimas de Once ante los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez. El tribunal determinó que habrá dos grupos de querellas, en vez de las cuatro que se habían presentado desde el inicio. Uno de los grupos será encabezado por el abogado Javier Moral y el otro por Lelia Leiva y Leonardo Menghini. María Luján Rey, una de las querellantes y madre de Lucas Menghini, cuyo cuerpo fue hallado 60 horas después del choque, destacó que el diputado nacional se sentó “frente a un tribunal por primera vez gracias a la lucha de los familiares que nunca bajamos los brazos, no pudimos ser silenciados ni cooptados”.

Tras la audiencia de ayer, el debate será retomado el próximo miércoles con la presentación de “planteos preliminares” de las partes. Luego comenzará la convocatoria de testigos, en un orden que determinará el Tribunal.

En total fueron convocadas 84 personas, entre ellas el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy.

Tras el inicio de la jornada, los defensores de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, consideraron insostenible y originada en un “escenario de ciencia ficción” la acusación contra su cliente. A través de un comunicado, plantearon: “Afirmamos nuestra sorpresa, como mínimo, al verificar la insostenibilidad fáctica y normativa de la imputación.” En esa declaración, los letrados insistieron en apuntar al maquinista del tren, Marcos Córdoba, como responsable por lo ocurrido en febrero de 2012. “Debemos decir que ha sido exclusivamente el motorman quien creó el riesgo jurídicamente reprobado que se concretó en ese resultado concreto”, agregaron. “Creemos que el juicio concluirá con la única respuesta posible: la inocencia del señor Julio De Vido”, concluyeron los letrados.

De Vido y Simeonoff llegan a juicio oral luego que el Tribunal Oral Federal 2, a cargo del primer juicio por la tragedia de Once, ordenara al juez federal Claudio Bonadio investigarlo. Aquel debate culminó con Córdoba y otras 20 personas condenadas por la muerte de 51 personas, entre ellas una mujer embarazada, y más de 700 heridos. Además del maquinista, fueron condenados los directivos de la ex concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El proceso judicial fue impulsado por los familiares de las víctimas y de algunos de los heridos que dejó el choque de una formación de la línea Sarmiento contra un freno hidráulico de la terminal de Once, el 22 de febrero de 2012.