La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a arremeter contra el modelo económico del gobierno de Cambiemos y consideró que “no puede un país ser sostenible endeudándose y pagando tasas del 27%. ¿Quién va a invertir? ¿Por qué yo, empresario, voy a invertir en poner una nueva línea de producción si en Lebac me pagan el 27%?”, preguntó. Fue durante una entrevista al diario El País de España, publicada ayer con el título “Prefería no volver, pero soy la que puede hacer la oposición más firme”.

La ex presidenta remarcó nuevamente que su candidatura no fue una decisión personal, sino colectiva. “Entendíamos que había una representación política vacante y había que ponerle un freno al Gobierno y al ajuste. Hubiera preferido no tener que presentarme a senadora y que otro dirigente hubiera podido reunir esa representación. En política nunca hice lo que quería, siempre hice lo que debía”, analizó en el diálogo con el corresponsal de El País en Buenos Aires, la tercera entrevista que ofrece Cristina Kirchner en el marco de la campaña electoral.

“Uno de los problemas por los cuales soy candidata a senadora es porque soy la dirigente que reúne más votos en la provincia de Buenos Aires”, añadió, y reveló una anécdota: “Un día charlando con Daniel Scioli me dijo ¿por qué no vas de primera diputada para traccionar votos? Yo dije no, van a decir que voy de comisaria política tuya, me voy a casa. Nunca me sedujo el poder”.

Sobre la situación socio-económica, CFK señaló que “hoy en Argentina tenemos un endeudamiento feroz. En el conurbano bonaerense han vuelto a tener dos dígitos de desempleo, el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, se ha derrumbado, la inflación ha crecido exponencialmente y el déficit fiscal también”. Al ser consultada sobre por qué creía que el Frente para la Victoria perdió en 2015, señaló que “no vivíamos en el paraíso, pero las condiciones eran mucho mejores. ¿Por qué la gente no nos votó? Porque siempre quiere algo más, y está bien”. Al mismo tiempo, pidió sopesar el poder mediático y apuntó: “Cuando hay montaje la sociedad puede tener una determinada orientación. Se dice por ejemplo que está mejorando la situación económica y cada vez hay más gente despedida, se siguen cerrando comercios, sigue cayendo el consumo”. “Al ‘kirchnerismo’ siempre lo vi como una manera de bajarnos el precio a los peronistas. Yo soy peronista, no me digas que soy kirchnerista”, consideró.

Sobre las causas en su contra, CFK repitió que no “teme ir a la cárcel” en un Gobierno donde “cualquiera termina” encerrado. “Estuvo un chico un mes preso porque puso no sé qué cosa del islam en Twitter. Se encarceló a gente en la movilización por Maldonado”, recordó. “Todos estamos obligados a rendir cuentas, pero que cataloguen a mi Gobierno como una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita es demasiado. Hay una clara maniobra de persecución política. Hay una especie de libertad condicional de la sociedad. Cualquier persona que sea opositor o pase cerca de una movilización le persiguen”, añadió.

“Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder. Pero tachar a todo un Gobierno de corrupción por unos funcionarios, no. No creo que haya ningún Gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan corrupción”, dijo CFK. Y agregó: “Hubo hechos de corrupción pero yo no blanqueé plata negra, el que lo hizo es el hermano del presidente. Y su amigo del alma [Nicolás] Caputo, también blanqueó 35 millones. Contratista del Estado. Este Gobierno ha tomado el Estado como plataforma para ayudar a sus empresas familiares. Sobre el supuesto asesinado del fiscal Alberto Nisman, la ex presidenta pidió que se lo pregunten a la Gendarmería: “Qué curioso. No pueden decirnos donde está Maldonado después de 50 días tras un operativo donde participó pero parece ser que ahora han descubierto quién mató a Nisman hace tres años”.