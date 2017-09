“Cuenten conmigo”

“Si mañana tengo que ir a barrer la vereda, también voy a barrer la vereda. Olvídense. Conmigo cuenten para todo, como siempre”, señaló ayer la candidata a senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner en una recorrida de campaña por Esteban Echeverría que incluyó una visita a los trabajadores de Cresta Roja que continúan con el reclamo por la reincorporación de 600 operarios despedidos cuando la empresa cambió de manos en 2015.

“¿Por qué razón se empecinan en tirar todo abajo y seguir endeudando la Argentina?”, comenzó preguntando CFK en el escenario junto al intendente Fernando Gray y la primera candidata a concejal Magui Gray. “Están endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos”, destacó y agregó que hacía falta “una voz que los vuelva a representar, una voz que no tenga miedo, y que se unan a lo largo y ancho de la Patria porque las cosas no están bien”.

Luego de recibir de manos de Gray un par de zapatillas Adidas con los colores de Argentina y hechas a medida por los trabajadores como símbolo por ser “perjudicados por las importaciones”, en medio de cientos de estudiantes que están cursando el programa FINES para finalizar el secundario, la candidata a senadora levantó la figura de los jefes comunales, una ayuda decisiva para su cosecha de votos en el Conurbano. “Los intendentes son los que le están poniendo el pecho a lo que está pasando en materia de desocupación”, elogió CFK. “Cuando me encuentro con los trabajadores de Cresta Roja y me dicen de las dificultades que tienen, no puedo menos que decir ‘La pucha, habíamos dejado un país en marcha’”, aseguró repasando el encuentro con los trabajadores de la empresa avícola. Más tarde, en diálogo con la prensa explicará que ellos le habían dicho que “la fábrica fue entregada a personas vinculadas a la Jefatura de Gabinete de la Nación” que conduce Marcos Peña.

“No me arrepiento nunca de haber permitido que dijeran cualquier cosa de esta presidenta, lo volvería a hacer porque quiero vivir en un país libre”, señaló en un tramo de su discurso y recordó que “deben responder todas las instituciones de la República”, cuando la gente empezó a pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y agregó que “todas ellas son garantes de la vida, libertad y seguridad de cada uno de los argentinos”.

“No importa la persecución. Si creen que me van a asustar, que equivocados que están. No me conocen”, destacó apuntando a las causas judiciales en su contra que avanzan raudamente en la justicia federal y agregó que buscará “conciliar las dos Argentinas”. Respecto a su rival en octubre, en segundo plano en una campaña con protagonismo excluyente de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, dijo que no estaba para ganarle “a un ex ministro de Macri como Esteban Bullrich sino a la política” de Cambiemos.