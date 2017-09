El rector designado por Mauricio Macri en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), Javier Alejandro Buján, estableció un nuevo reglamento de Juicio Académico, mediante el cual los docentes pueden ser removidos por la denuncia de alguno de sus pares o por la propia secretaría académica de la institución.

“Creemos que es un paso previo para despedir más docentes. Abren un paraguas legal para poder comenzar un proceso de achicamiento y de corrimiento de los docentes en sus cargos. Quieren un instituto chiquito y ya redujeron las designaciones docentes de 20 horas reloj a 10”, denunció Mariela Canessa, de la Junta Docente de la universidad.

El nuevo reglamento establece que serán plausibles de ir a juicio aquellos integrantes de la IUNMA que incumplan sus obligaciones docentes, transgredan leyes, reglamentos y directivas de las autoridades universitarias, sean “ineptos” científica o didácticamente, y quienes afecten la ética universitaria.

Los docentes consideran al nuevo reglamento como un “atropello más en una escalada que comenzó con la intervención del instituto y la designación de Buján, que actúa con autoritarismo”. Por caso, en las dos cláusulas transitorias del Juicio Académico se contempla que el rector concentre las funciones del Consejo Superior (que debería evaluar las pruebas contra el docente que sea llevado a juicio) ya que la universidad se encuentra “en etapa de organización”. Otra cláusula establece que el reglamento será aplicable a todos los docentes interinos y contratados “hasta tanto se sustancien los respectivos concursos públicos de oposición para la cobertura de los cargos”.

“En el inicio de este cuatrimestre, sufrimos varias modificaciones: despidieron a nueve compañeros y Buján nos dijo que no los van a reincorporar. De la noche a la mañana, nos enteramos que la sede del instituto se trasladó a la ex Esma, a 12 kilómetros de donde funcionó siempre. Nos hubiese gustado un proceso de comunicación previa. Y no cobramos desde hace 10 y 24 meses, según los casos”, detalló Canessa a Página/12.

En ese contexto, la instauración del Juicio Académico fue “muy mal tomado”. “No hay Consejo Superior. Si hay una denuncia, decide Buján. Ponen a los docentes bajo un nivel de control inédito, verticalista y de disciplinamiento”, subrayó la docente.