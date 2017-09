En el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reiteró su reclamo por el tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en una audiencia en la Cámara de Diputados en la que participaron además los diputados nacionales de partidos de Izquierda. En el marco del tuitazo mundial bajo el lema #AbortoLegal #UnGritoGlobal, la organización convocó a participar mañana de la marcha federal por el centro porteño hacia el Congreso.

El colectivo brindó una conferencia para pedir que se tramite el proyecto que cuenta con estado parlamentario, encabezado por Victoria Donda, para establecer que toda mujer tendrá derecho a interrumpir su embarazo hasta las catorce semanas de gestación, y permite que se realicen abortos en casos de violación, riesgo de salud o malformaciones fetales graves.

El proyecto tiene el acompañamiento de legisladores de otros bloques, sin embargo no fue tratado en ninguna de las comisiones a las que fue girado: Legislación General, Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública. “Queremos poder dar esta discusión, aunque no sea exitoso el resultado, pero si no hay apertura para el debate no hay discusión y no hay cambio democrático", señalaron las organizaciones hoy en la conferencia de prensa.

La Campaña considera que el camino para afrontar esta problemática es “Educación sexual para decidir; Anticonceptivos para no abortar; #AbortoLegal para no Morir”, y al mismo tiempo levantan las banderas “#NiMuertasNiPresas, ¡vivas y libres nos queremos!”, en contra de la revictimización de las mujeres que abortan y en reclamo a la despenalización y legalización del aborto.

En ese sentido, en otro apartado de la conferencia se refirieron a la manifestación de ayer en la “Marcha por la vida” de los colectivos antiabortistas, alentada por el arzobispo de la Plata, Héctor Aguer, desde su programa televisivo. “Hizo llamados desesperados pero la movilización de ayer, no sé si vieron, pero languidecía a las 8 de la noche”, puntualizaron desde las organizaciones.

Entre sus reclamos particulares, también reivindicaron el pedido por la aparición con vida de Santiago Maldonado, del que se desconoce el paradero desde la represión de Gendarmería en la Comunidad Pu Lof de Cushamen.