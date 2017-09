El artista Juan Soto, oriundo de 25 de mayo, al igual que Santiago Maldonado, intervino en una serie de murales en las calles del pueblo que habían sido creados por el joven desaparecido desde 1 de agosto, tras la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia, partido de Cushamen, Chubut.

Soto acompañó la difusión de su arte con un breve texto:

"Mi nombre es Juan Soto. Si bien nunca llegamos a coincidir con Santiago, tal vez por cuestiones generacionales, justo se dio esa comunión entre el interés por la gráfica, por elegir ese camino de expresión y la coincidencia de ser oriundos del mismo pueblo, 25 de Mayo. Hace unos 2 o 3 años, caminando de visita por el pueblo con mi hijo, elegimos sacar una foto en un mural, sin saber de quién era. Hace poco, en gran parte por gente que se está movilizando allá, me entero de que Santiago era el autor y no sólo de ese sino de tres o cuatro más. También supimos que hay un proyecto municipal que promueve declararlos de interés cultural y así poder conservarlos. Me pareció que podía ser un aporte, a la hora mantener la pregunta encendida, intervenir mínimamente esos murales, hacer algunos recortes de ellos y tratar de difundirlos en las redes"