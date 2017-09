La película “Zama”, dirigida por la cineasta salteña Lucrecia Martel, fue elegida hoy por los integrantes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina como la representante local para los procesos de preselección de las candidatas al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa, en Estados Unidos, y al premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, en España.

Basada en la novela homónima de Antonio Di Benedetto, la nueva película de la autora de “La ciénaga”, “La niña santa” y “La mujer sin cabeza” se estrenó ayer en las salas argentinas, donde llegó precedida de muy buenas críticas tras su proyección en los festivales de Venecia, Toronto y Nueva York.

“¡Gracias por elegirnos!”, afirmó entusiasmado Matías Roveda, uno de los productores de la película, luego de escuchar el resultado de la votación de los miembros de la Academia, en una conferencia de prensa que se realizó en un bar del barrio de Palermo y que condujeron la secretaria técnica de esa asociación, Verónica Calvo, y uno de sus vocales, Daniel Gimelberg.

Con el voto de 164 socios de la Academia argentina, que optaron entre 146 películas para el Oscar y otras 139 para el Goya, a través de una plataforma online especialmente diseñada para la ocasión, “Zama” representará al cine nacional en la categoría Mejor Película Extranjera de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood y en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya de la Academia de Cine de España.

Roveda, que integra la productora REI cine junto con Santiago Gallelli y Benjamín Domenech, sostuvo a la prensa que “esta es una gran noticia y no la esperábamos para nada, debido a que 'Zama' fue una película que nos demandó a todos muchísimos sacrificios y pasamos tres o cuatro años de trabajo con muchas interrupciones en el medio”.

“Estamos muy emocionados y esperamos que esta sorpresa sea beneficiosa para el reciente estreno de la película en los cines argentinos. Ojalá que esta noticia nos dé un poquito más de taquilla y que la gente se vuelque a ver lo que hicimos”, agregó Roveda.

Protagonizada por el mexicano Daniel Giménez Cacho, la española Lola Dueñas, el brasileño Matheus Nacthergaele y los argentinos Juan Minujín, Rafael Spregelburd y Daniel Veronese, el cuarto largometraje de Martel narra una historia ambientada en el Gran Chaco paraguayo, en tiempos de una América salvaje y misteriosa.

Definida por Martel como “un sortilegio” y una “película de liberación” que cada espectador puede interpretar a su manera, “Zama” describe la pesadilla de un burócrata mediocre rodeado por un entorno decadente y enfermizo, en el que se ve obligado a “hacer cosas que preferiría no hacer, traicionando, afirmando lo que no cree, actuando como si sus días no fueran parte de su vida sino un interludio que hay que soportar hasta que llegue su esperado traslado para reencontrarse con su familia”.

Durante el anuncio de la noticia, los representantes de la Academia presidida por Axel Kutchevasky, recordaron también que desde 2004, cuando esa asociación empezó a desarrollar sus actividades, las películas elegidas para competir en las categorías extranjeras sumaron dos nominaciones para el Oscar, uno de ellos ganado, y 11 nominaciones para el Goya, con 8 premios.