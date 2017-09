El director técnico de River, Marcelo Gallardo, salió ayer al cruce de la dirigencia de Boca, al asegurar que “la gente seria no duda del 8-0” que su equipo le propinó a Jorge Wilstermann de Bolivia, la semana pasada, en la revancha de un cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El entrenador insistió con la defensa del histórico logro de River, luego de las dudas sembradas por el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el secretario general, Christian Gribaudo, acerca del rendimiento y la disposición de los futbolistas bolivianos en el estadio Monumental.

“La gente seria del fútbol lo toma cómo lo que fue, un equipo muy superior a otro, totalmente superior de principio a fin... Me parece poco serio hacer demagogia con el hincha, no es serio eso pero no le presto atención”, analizó Gallardo. En referencia a las declaraciones de Angelici, que dijo que el equipo boliviano parecía amateur, Gallardo prefirió no avanzar: “Tenemos muchos objetivos de acá a fin de año como para dispersarnos en cosas menores”.

“Se habló mucho del tema del partido con ecos de afuera, sobre todo del simpatizante externo, pero creo que el fútbol y la gente seria que sabe adentro cómo son las cosas, no entra en esas cuestiones que no hay que prestarle atención”, minimizó.

En referencia al tema de los calendarios de Copa y Superliga, Gallardo recordó que antes de jugar la segunda semifinal con Lanús, el 31 de octubre, deberá enfrentar con 48 horas de anticipación a Talleres, por lo que apeló al “sentido común de los organizadores”. “No sé qué pasa con River, contra Argentinos no hubo cambio, pero San Lorenzo y Lanús tuvieron más tiempo de descanso, espero que haya sentido común porque nos ampara el reglamento y no queremos tener que pedirlo”, reclamó.

En cuanto al equipo para jugar ante Tigre, el técnico dijo que no lo tiene confirmado pero “sí en la cabeza, con una idea clara”. El aguardará hasta el entrenamiento de hoy para terminar de definirlo. La probable formación es con Lux, Moreira, Maidana, Pinola, Casco; I. Fernández, Ponzio, E. Pérez; Auzqui, Scocco, G. Martínez.

En ese sentido, y sobre la duda entre Rojas y Enzo Pérez, Gallardo contó: “En estos momentos me estoy inclinando por Enzo porque tenemos un equipo más vertical, y Enzo nos da más presencia ofensiva, en el área rival. Ariel es un jugador muy importante, por ahí ahora sale del equipo pero es fundamental, en los partidos importantes siempre está porque sabemos lo que nos puede puede dar con su inteligencia”.

En cuanto al rival de mañana, Gallardo consideró: “Va a ser un partido muy duro, como todos, más en su estadio donde se hacen fuertes, no se como van a jugar, nosotros estamos pensando en nuestro juego y en que vamos a ser protagonistas y buscar nuestro juego”.