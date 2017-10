"No fuimos intensos como fuimos el miércoles". Así resumió la derrota ante San Martín de San Juan el entrenador canaya Paolo Montero (foto) . "Por momentos sufrimos, por momentos hicimos bien las cosas, pero la derrota deja cosas para pensar", amplió el uruguayo, que admitió por otro parte que la performance de Central no fue la mejor. "Se hicieron cosas malas, por algo se perdió y nos vamos con mucha tristeza", dijo en ese sentido. Finalmente, prefirió no hacer consideraciones sobre la tarea del árbitro Juan Pablo Pompei. "No voy a hablar de los jueces, primero hay que hacer autocrítica. Tuvimos la chance del 2‑0 y los jueces no juegan", consideró el técnico.