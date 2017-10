En la primera jornada del juicio oral por la causa Ciccone, que investiga supuestas irregularidades y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y que tiene como principal acusado al ex vicepresidente Amado Boudou, el Tribunal Oral Federal 4 dará inicio con la lectura de las acusaciones de la fiscalía y las querellas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA). Desde la defensa del ex vicepresidente aseguraron que el tribunal se apresuró para convocar las primeras audiencias antes de las elecciones.

Junto a Boudou serán juzgados el titular de la firma The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, el empresario José María Nuñez Carmona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, César Guido Forcieri, el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner y el fundador de la compañía, Nicolás Ciccone, imputados por cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La causa fue enviada a juicio oral y público por el juez federal Ariel Lijo, quien aún tiene bajo investigación el origen de los fondos con que la firma The Old Fund realizó la compra. Según Lijo, Boudou se valió de su cargo para, con la intermediación de Vandenbroele y Nuñez Carmona, lograr que la AFIP beneficiara a Ciccone con un plan de saneamiento fiscal.

Por su parte, el ex vicepresidente sostuvo que no hubo ningún delito en su actuación y desde su defensa criticaron que el tribunal rechazó una lista de testigos para declarar en la audiencia que serían claves para demostrar que no hubo ilícito. También advirtieron que el tribunal se desesperó por poner fecha antes de los comicios, a pesar de que no estaba terminada la instrucción suplementaria ni se había resuelto un pedido de excepción que hace a las garantías procesales.