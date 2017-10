El ex presidente de EE.UU. Barack Obama advirtió ayer que “no podemos resolver todos los problemas con tanques y aviones de guerra”, en alusión al conflicto planteado con Corea del Norte, durante un foro en San Pablo. “No podemos resolver todos los problemas con tanques y aviones de guerra. Tengo orgullo del poder militar de Estados Unidos y eso es una ventaja. Corea del Norte es un peligro y necesitamos alianzas fuertes para enfrentarla. Pero la seguridad no depende sólo de la fuerza militar sino también de la diplomacia fuerte”, dijo Obama, en una velada crítica a la política de su sucesor, Donald Trump.

El expresidente (2009-2017) recordó que cuando asumió su mandato el riesgo venía de Irán y formalizó un acuerdo nuclear que impidió que ese país se convirtiera en una amenaza como hoy lo es Corea del Norte. “Uno de mis orgullos es el acuerdo nuclear con Irán. Negociamos con Irán, un país con grandes diferencias con EE.UU. y que exportó problemas a otros países; un gobierno que era adversario. Y pese a ello creí que era necesario resolver un problema específico y garantizar que no desarrollaran armas nucleares”, dijo.

“Eso demoró y tuvimos éxito. La consecuencia es que Irán no va por el mismo camino de Corea del Norte. Tenemos grandes tensiones pero el problema fue resuelto sin ningún disparo. Y eso demuestra que se pueden tener resultados con una diplomacia fuerte”, agregó. En el foro organizado por el banco Santander y el diario Valor, Obama admitió que una de las asignaturas pendientes de su mandato fue no haber logrado reducir las diferencias políticas en la sociedad estadounidense. “Mi mayor autocrítica es no haber sido capaz de disminuir las diferencias que ya entonces estaban surgiendo en nuestra política. Parece que no contribuí mucho para eso. Intentó ser una persona calmada pero creo que, cuando entregué el cargo, vi frustrada la esperanza que llegué a tener de juntar a las personas por encima de las diferencias”, afirmó Obama en el Foro Ciudadano Global.

A su juicio, la crisis económica agravó las diferencias porque “aunque respondimos con éxito y no enfrentamos una recesión tan profunda, la recuperación fue lenta y dejó a muchos frustrados, y la rabia en la política parece que aumentó”. Entre sus logros, mencionó la reforma del sistema sanitario, que abrió la puerta a 20 millones de familias. En su conferencia ante una platea de empresarios en Sao Paulo, Obama se refirió también al avance de los populismos y defendió el refuerzo de la democracia para frenarlos.

“No es sorprendente que con el tiempo veamos movimientos populistas y autoritarios avanzando y amenazando. Esos peligros existen, pero lo que hay que reforzar es que la democracia es la mejor forma de gobierno diseñada por el hombre”, aseguró. Criticó veladamente a Trump y cargó contra las visiones nacionalistas que culpan a otros países por la pérdida de empleos, el cierre de fronteras a los inmigrantes, los sectores que niegan los efectos de los cambios climáticos y las propuestas para restringir medios de comunicación.

Tras admitir que EE.UU. tiene graves problemas de monopolios en los medios de comunicación y que la opinión pública en su país es formada por sólo tres redes de televisión, consideró “más peligroso que los gobiernos comiencen a censurar o restringir lo que circula en los medios y en la internet”.

Criticó también las políticas que no ofrecen igualdad de oportunidades a mujeres o minorías raciales porque “no se puede tener éxito en la economía de hoy si deja la mitad de su equipo fuera de la cancha”, señaló. La globalización y la tecnología pueden destruir empleos, admitió, pero también generarlos y es necesario mostrar que no son amenazas. “Decir que los cambios amenazan los empleos es generar más pánico y asumir posiciones basadas en nacionalismos, en solidaridad racial o en xenofobia. Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas puedan tener éxito en la nueva economía”, dijo. Obama se reunirá y con un grupo de jóvenes brasileños y viajará mañana a Argentina.