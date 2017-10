Daniel Bertoni

“Así no se clasifica”

El ex delantero campeón del mundo Daniel Bertoni afirmó que el seleccionado argentino de fútbol “jugando así” como en sus últimas presentaciones no clasificará al Mundial de Rusia 2018 y aseguró que el astro Lionel Messi es “el único que responde” en el equipo, que a una fecha de la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas está fuera de la zona de clasificación para el torneo ecuménico. “La preocupación es que el equipo no responde y con este sistema cualquier 9 se muere de hambre”, expresó el ídolo de Independiente. “Di María no puede jugar por derecha y no era un partido para “Papu” Gómez”, opinó el ex atacante de Fiorentina de Italia.

Edgardo Bauza

“Se va a clasificar”

El ex seleccionador argentino y actual DT de Arabia Saudita, Edgardo Bauza, vaticinó que Argentina “va a clasificar” al Mundial de Rusia 2018, pese al complejo escenario deportivo en el que se vio encerrado después de empatar anoche sin goles con Perú en La Bombonera. “Argentina se va clasificar y no tengo dudas que se convertirá en uno de los grandes candidatos al título”, arriesgó el Patón en una conversación telefónica con Télam. “Todos tuvimos algo que ver en el momento que estamos viviendo, algún porcentaje es mío y lo asumo. Pero vuelvo a repetir, todo lo que sucedió hasta acá es historia y solamente importará ganar en Ecuador para terminar con esto”.

Carlos Bilardo

“Ecuador es un equipo duro”

“Las Eliminatorias están cada vez peores. Hay países que crecieron mucho, que trabajaron bien desde juveniles y ahora recogen los frutos”, analizó Carlos Bilardo, el ex DT de la Selección campeona en el Mundial de México ‘86 y subcampeona en el Mundial de Italia 1990. “Si bien en Quito no hay tanta altura como en La Paz, ese no es el único problema, ya que Ecuador es un equipo duro, lo demostró en los últimos tiempos”, añadió Bilardo, de 79 años, en diálogo con Radio Télam. Luego se refirió al rendimiento del capitán y crack del equipo: “No podés esperar todo de Messi”, sentenció Bilardo, sin abundar en mayores explicaciones.

Ricardo Bochini

“Messi no tiene con quién jugar”

“No tenemos jugadores de calidad. Messi no tiene con quién jugar, nadie se le mueve para recibir el pase”, opinó ayer el ex futbolista Ricardo Bochini, máximo ídolo de Independiente y campeón del mundo con Argentina en México ‘86. En un crudo análisis luego de empate sin goles con Perú que comprometió seriamente la clasificación para Rusia 2018, el zarateño, ganador de 14 títulos con el equipo de Avellaneda, entre ellos cinco Copas Libertadores de América y dos Intercontentales, añadió: “Lo más preocupante es la falta de definición del equipo. Argentina no hace goles y eso después son puntos perdidos”.