Cristina Kirchner ayer pisó territorio enemigo. Encabezó un acto en el Club Polideportivo Vecinal de San Francisco Solano, en Quilmes, municipio que gestiona con dificultades el chef macrista Martiniano Molina y en el que Unidad Ciudadana se impuso en las PASO. “Está acá la voz de los que piden que nadie les regale nada. Solo piden trabajo. Es lo que está pidiendo el país. Que los salarios vuelvan a estar más altos que la inflación. Que alguien controle o ponga un programa de precios para alimentos y remedios”, sostuvo la candidata a senadora.

“El trabajo había dejado de ser un problema de la Argentina. La gente tenía trabajo y no tenía miedo de perderlo. Los abuelos tenían sus remedios y la gente tenía para comprar alimentos y para salir a comer un fin de semana. ¿A qué nos quieren reducir, a esclavos modernos y trabajando por dos pesos?”, aseguró CFK desde el escenario. La ex presidenta viene recorriendo un distrito del Conurbano por día, por lo general gobernados por intendentes afines, con el objetivo de ampliar la cosecha de las primarias. Esta semana ya había pasado por San Martín –gestionada por el randazzista Gabriel Katopodis– y ayer fue el turno de Quilmes, uno de los municipios macristas que puede recuperar Unidad Ciudadana.

El mensaje de Cristina Kirchner hizo hincapié en el deterioro de la situación económica en los dos años de administración de Cambiemos, algo que se siente especialmente en los distritos más vulnerables del GBA. “Los aumentos en la luz, el agua y el gas. Es imprescindible poner un freno y revisar el aumento tarifario”, enumeró la candidata en un predio colmado. Leyó en voz alta un cartel que alguien había llevado escrito a mano “El Gobierno miente, la heladera no”. También habló de que “no hay control y la gente se defiende como puede. Ante el aumento constante de alimentos, de remedios, lo que queda es ponerle un freno al gobierno este 22 de octubre.”.

Además, como hizo en el cierre de un encuentro de economía política el jueves en Avellaneda, alertó sobre el alto nivel de endeudamiento. “Los argentinos tienen que saber que está endeudando al país de una forma brutal y peligrosa que nos va a llevar a una crisis en un futuro no muy lejano”, destacó. Y concluyó: “Cuando veía a la Argentina como el primer país en materia de deuda, los que más se endeudaron, más de 100 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Nosotros no nos endeudábamos, pagábamos deuda y ustedes tenían trabajo, remedios. Y ahora que se endeudaron por 100 mil millones ustedes no tienen nada”.