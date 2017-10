El cantautor catalán Joan Manuel Serrat (foto) reclamó ayer en Rosario que los gobiernos de España y de Cataluña dialoguen para salir de la crisis política en que están inmersos y agregó que si no tienen voluntad “se aparten y dejen que otros lo hagan”. Serrat se expresó así al recibir el título Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el Teatro La Comedia de Rosario.

“Creyendo en las autoridades españolas y catalanas les pido que hablen aunque no sepan de qué. Que hablen aunque no tengan nada que decirse, porque nunca se habla lo suficiente cuando hay voluntad de solucionar cosas, o apártense y dejen que sean otros los que hablen”, dijo el cantautor, de 73 años. En esa línea, el cantante catalán le exigió al gobierno español “que por una vez, aunque sea por una vez, tome la iniciativa política y en lugar de mandar contra la ciudadanía a las fuerzas públicas, muestre voluntad de conversar con las fuerzas políticas catalanas”.

Serrat también criticó al gobierno de la Generalitat. “Sería bueno que abandone su actitud sectaria y proselitista y que antes de enviarnos a todos los catalanes al limbo de la tierra prometida de la independencia, nos podrían hablar de los costos que nos va a representar a los ciudadanos ir al cielo, o bien que echen una mano para solucionar esta situación de crispación, de incertidumbre en la que no nos merecemos vivir. Desde que fue convocada la consulta por el independentismo me manifesté a nivel individual contrario por los modos, la precipitación con que se hizo y la forma en que el gobierno Catalán la aprobó en trámite de urgencia”, señaló. “A eso –continuó– el gobierno español no tuvo mejor respuesta que echar gasolina al fuego. Como decía mi madre: Entre todos la mataron y ella sola se murió”.

Serrat también advirtió sobre los peligros de dividir a la sociedad Catalana. “Así, echándose mutuamente las culpas de un conflicto que no resuelven van pasando los días, se agravan las situaciones y se provoca una fractura entre diversas partes de la sociedad catalana que se ha caracterizada históricamente por vivir siempre entre esos magníficos valores que son el juicio y el arrebato”, sentenció. A continuación el cantante remarcó: “Lo que hoy vivimos en Cataluña, señoras y señores, es un fracaso. Y como dijo el intelectual Joan Fuster un fracaso nunca se improvisa. Se construye”.