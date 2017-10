A trece días de las elecciones legislativas, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, la principal candidata opositora. La convocatoria para la ex mandataria, primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, fue fijada para el 26 de octubre a las 10, cuatro días después de los comicios.

Bonadio también citó al ex canciller Héctor Timerman en la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

Además, el juez citó a indagatoria a otros 14 acusados en el marco del expediente que investiga, con algunos elementos de prueba incorporados posteriormente, la denuncia realizada por Nisman pocos días antes de ser encontrado muerto, de un balazo en la cabeza, el 18 de enero del 2015 en el baño del departamento en que vivía en el barrio porteño de Puerto Madero.

A todos los acusados, el magistrado les prohibió salir del país y envió oficios a las fuerzas de seguridad y a la Dirección de Migraciones para notificar su decisión.

Timerman deberá concurrir a indagatoria el 17 de octubre, como así también el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, citado para el 23 de octubre. En tanto, el 24 de octubre, a las 9, deberá concurrir al despacho de Bonadio para prestar declaración indagatoria Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ex secretario general de la Presidencia. A todos ellos, el magistrado los convocó al entender que hay "estado de sospecha suficiente".

Además, Bonadio citó también a indagatoria al ex segundo en la AFI Juan Martín Mena; a la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona y al diputado Andrés Larroque. También serán indagados por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA Jorge Alejandro Khalil, supuesto lobbista en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, el espía Ramón Héctor Bogado; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y al referente piquetero Luis D’Elía.

También se citó a indagatoria al ex secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Zuain; al ex secretario privado de Timerman, Luciano Clement, al ex secretario de Culto José Mercado y al ex vicecanciller Alberto D'Alotto.

El 7 de septiembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido las indagatorias en la causa que comenzó a investigarse por orden de la Cámara Federal de Casación, que abrió la denuncia hecha por Nisman que había sido desestimada por el juez Daniel Rafecas y dos fallos de Cámara.

El fiscal fallecido denunció que la firma del Memorándum tuvo por objetivo lograr que Interpol levantase las alertas rojas de captura internacional, cuestión que fue desmentida por el propio ex jefe de esa fuerza Richard Noble, que pesan sobre cinco diplomáticos y ex funcionarios iraníes por el ataque que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual judía argentina.

Además, afirmó que para ello hubo negociaciones por vías secretas y por fuera de canales diplomáticos, basadas según él en directivas emanadas desde la Presidencia de la Nación, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien las indagatorias habían sido pedidas por el fiscal Pollicita, la causa está ahora a cargo de Bonadio y otro fiscal, Eduardo Taiano. Es que el magistrado unificó la investigación por la denuncia de Nisman con otra que llevaba en su juzgado por traición a la Patria a raíz de la denuncia de dos abogados y quedó Taiano como único fiscal.