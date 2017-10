La ex presidenta Cristina Kirchner, candidata a senadora por Unidad Ciudadana, encabezó un acto de campaña en Maquinista Savio, partido de Escobar. Allí redobló sus críticas al gobierno de Mauricio Macri y apuntó especialmente a la paralización de las obras de siete hospitales que habían comenzado durante su gestión, tal como informó hoy Página/12 .

“No vamos a parar hasta que vengan a inaugurar el hospital de Garín”, dijo en referencia a uno de los centros de salud que quedó como un nuevo “elefante blanco”. “Este hospital está casi terminado, cuando terminó nuestro gobierno estaba al 90 por ciento”, afirmó CFK y dijo que “la salud pública se está desplomando”. “En campaña anuncian coberturas gratuitas que ya existen y no inauguran los hospitales que ya están construidos”, expresó al cuestionar nuevamente el plan de cobertura de salud promocionado por Macri.

La ex mandataria contó que leyó sobre la paralización de las obras “en uno de los pocos espacios periodísticos que hoy quedan para ver las cosas que pasan” y relató que también accedió a través de este diario a la información sobre la irrupción de gendarmes en la Basílica de Luján durante una ronda de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para pedir por Santiago Maldonado.

“Uno está viendo cosas que no se veían hacía décadas. Pude ver junto a la foto de los hospitales la foto de gendarmes irrumpiendo en la Basílica de Luján”, resaltó Cristina Kirchner quien reiteró que los organismos de seguridad “están para perseguir a los delincuentes, no para andar intimidando a los ciudadanos y las ciudadanas”.

A continuación se refirió a la versión que difundieron varios medios cercanos al oficialismo sobre una supuesta lista que tiene el presidente Mauricio Macri de más de 500 personas que “le gustaría ponerlas en un cohete y mandarlas a la luna”. “Los argentinos no podemos naturalizar que nos digan que el Presidente tiene una lista negra”, afirmó la ex jefa de Estado y dijo que eso es “muy malo para la democracia, para las instituciones y para todos nosotros”.

“No queremos tener un presidente que tenga listas negras, queremos un presidente que se preocupe por otras listas ¿Saben qué lista me preocupa a mi? La lista del supermercado me preocupa a mi”, expresó CFK y añadió su inquietud por “la lista de los remedios en las farmacias”. “¿Por qué no se pone a controlar un poquito la lista de los medicamentos”, preguntó.

Por último, pidió redoblar esfuerzos para concentrar el voto opositor en Unidad Ciudadana y sostuvo una vez más que Jorge Taiana debe ser el tercer senador por la provincia de Buenos Aires porque “es un hombre que nunca va a votar en contra de los intereses populares". De cara a los comicios, puso como ejemplo la “unidad del pueblo y de la sociedad en la calle” frente al fallo que benefició con el 2x1 a los genocidas y explicó que “de esto se trata el 22 de octubre, de poner en las urnas la unidad ciudadana para decir que no estamos de acuerdo” con las políticas del macrismo.