La familia Maldonado salió a aclarar una nueva “versión”

Otra operación, otra desmentida

A través de un comunicado, los familiares de Santiago Maldonado aclararon que la mochila que está en poder de Sergio, su hermano, no es la que utilizó el joven cuando fue visto por última vez. De la misma manera, afirmaron que el celular que tienen en su poder no es el que portaba al momento de su desaparición, sino que se trata de otro que ya fue analizado al principio de la investigación. Dijeron que acercarán los elementos al juez Lleral pero advirtieron que no se trata de nuevas pruebas.