En la conferencia de prensa brindada hoy por la ex presidenta y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, hubo espacio para una pregunta de un tema que mantiene en vilo a gran parte del mundo: el reclamo de independencia de Cataluña.

CFK criticó con dureza al gobierno de Mariano Rajoy y condenó los hechos de violencia. "Hubo un manejo muy malo del gobierno central. Las imágenes de guardias civiles con el rostro tapado tomando de la ropa a mujeres y arrojándolas por las escaleras, heridos y represión realmente nos remiten a épocas que deberíamos superar".

Para la ex presidenta, España está "ante una encrucijada". "Muchos que no eran independentistas, ahora lo serán por la reacción del Gobierno. Es complejo, lo digo como nieta de españoles (tres de mis cuatro abuelos eran españoles). Espero que pueda resolverse sin violencia", agregó. En tanto, sobre la posibilidad de independencia de Cataluña, dijo: "No sé si mi deseo es la independencia o no de Cataluña, mi único deseo es que por favor se resuelva sin violencia".

La candidata de Unidad Ciudadana hizo también una reflexión sobre el contexto de los hechos que sacuden a España. "Me parece que el mundo cruje. Antes de ese referéndum (de Cataluña), hubo otro en Kurdistán, en Irak, donde los kurdos votaron por la secesión. Tenemos que empezar a mirar con la mirada de los intereses geopolíticos, que se entrecruzan", advirtió. "Esto no significa pasar por alto los valores de los derechos humanos. Detesto la violencia", sentenció.