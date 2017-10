La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal consideró que “cada voto cuenta” con vistas a las elecciones del 22 y minimizó la importancia de las encuestas al afirmar que “la gente elige el mismo domingo o dos días antes de la elección”. Consultada por los pedidos de renuncia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por defender el accionar de Gendarmería tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado, dijo que “deben renunciar todos los que estén involucrados en el encubrimiento, si eso se comprueba”.

“Cada voto cuenta para poder seguir haciendo cosas, dar la pelea, seguir con las reformas en las guardias, llevar el SAME a toda la provincia”, dijo la gobernadora en una entrevista televisiva. “No hay pronósticos de encuestas. La gente elige el mismo domingo o dos días antes de la elección. No hay que subestimar al elector. Decide la gente y hasta el domingo no se sabe”, agregó.

–¿Cristina Fernández de Kirchner es rival o enemiga? –le preguntaron.

–Es una adversaria. No está bueno en política definir a alguien como enemigo. Sí es alguien que piensa muy distinto –respondió Vidal.

Ante una foto de un acto masivo de la ex presidenta, Vidal opinó que “esa forma de hacer política movilizando pasó”. “La militancia es buena, el problema es el fanatismo, cuando es una obligación un acto. Ojalá todos nos involucremos” en política, agregó. Vidal admitió que “seguramente hay gente comprometida” dentro del kirchnerismo, aunque también sugirió que “hay gente fanática que no puede escuchar”. Por otro lado, opinó que “si hubo una policía corrupta, es que hubo un poder político que lo permitió, que fue cómplice”, y agregó que “eso desde el 10 de diciembre de 2015 cambió”.