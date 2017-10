En medio de la entrevista, Fabricio Zero, cantante y guitarrista de Muñecas, suelta una de sus certezas: “El que busca una banda pop en clave psicodélica y con momentos de rock, Muñecas es la banda”, dice con serio convencimiento el compositor de este grupo rosarino que, a cinco años de su nacimiento, acaba de editar Muñecas, su primer larga duración. “Buscamos el espíritu rock que creemos que se perdió”, agrega. “Queremos cortar con ese shoegaze de andar mirándose los zapatos y no al público. Tenemos en cuenta la obligación perfórmica, esa cuestión actoral que hoy se ve en grupos como Francisca y los Exploradores.”

Formada en 2012 bajo el nombre Muñecas Rusas y dispuesta a abordar la canción pop de guitarras, la banda liderada por Zero experimentó varios cambios hasta su formación final, con Manuel Camarasa en bajo, Marcos Ribak en guitarra, Pablo Cravzov en teclados y Daniel Menegozzi en batería. Después de un primer EP titulado Árboles, cinco tracks que ya empezaban a delinear sus canciones pop de aires brit, Muñecas fue en busca del productor Tuta Torres (bajista de Babasónicos y responsable del sonido de discos de Banda de Turistas, Una Fábrica, Callate Mark y Carca) para seguir ajustando su propio sonido y forma.

“Antes hablamos con otro productor que nos gustaba mucho y tiene bastante nombre en la movida independiente, y una de sus preguntas fue como quién queríamos sonar”, cuenta el cantante. “Y esa fue la pregunta por la cual lo descartamos. No queremos sonar como nadie. Nuestras influencias son tan variadas que no podríamos especificarlas. Todo se fue dando por ósmosis.”

Con la asistencia artística de Torres, Muñecas le dio cuerpo a su volumen sonoro, cargado de guitarras y teclados pomposos, y pulió sus textos, una de las claves por las que el grupo dice despegarse de la música de coterráneos como Indios. “Si nos comparamos con ellos, que a mí me encantan, nuestra temática va por otro lado, no por el lado tan naif que buscan ellos”, dice Zero. “Hablo de lo que pasa a nuestro alrededor en los ambientes en los que nos movemos, a veces como protagonista, a veces como espectador. Hay mucha temática nocturna, de la fauna que nos rodea.”

En medio de un itinerario que los llevará a presentar el disco en Rosario, Buenos Aires y La Plata, los integrantes de Muñecas dicen sentirse parte de una generación que está definiendo un nuevo paradigma de libertad y experimentación en el rock argentino. “Se está viendo una búsqueda mucho más profunda en la cuestión sonora. Quizás se perdió un poco la comunicación, en cuanto a la lírica, el contenido. Creo que hay un poco de miedo a transgredir a través de las letras, pero de todas formas lo que está pasando es único”, analiza Fabricio Zero. “Ahora escucho a mi generación por las radios y la veo aparecer en los medios, eso tiene que ver con que de alguna manera supimos encontrar el camino.”

* Jueves 12/10 a las 21 en Liverpool Bar, Arévalo 1376, con Mauro Valenti y Jhonny P.