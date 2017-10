Desde Santa Fe

£Mauricio Macri hizo ayer una visita relámpago a Santa Fe, donde compartió la campaña con su mejor socio político José Corral, a quien le dijo que "estaba al tanto" de los allanamientos del martes en la Municipalidad, en una causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos y le preguntó cómo se sentía. "¿Estás bien?. Por supuesto que sí, estoy tranquilo", le contestó el intendente. Pero después, cuando Macri ya se había ido, descargó su bronca contra sus denunciantes: el concejal del PJ Juan Cesoni que le pidió cuentas ante la justicia y a quien calificó como operador del "kirchnerismo" y el consorcio de periodistas que destapó "Corral papers", como llama a una red de punteros de Cambiemos financiada con fondos públicos. "Hay una campaña negativa y de difamación", se victimizó el anfitrión.

Macri estuvo menos de una hora en una Escuela de Trabajo que Corral inauguró la semana pasada en el barrio Barranquitas, en el cordón oeste. La prensa cubrió el acto a la distancia, desde un corralito. Así que el único que habló fue Corral, quien comentó su diálogo con Macri por la investigación judicial y los allanamientos. "Me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba tranquilo. Me lo dijo solidariamente porque él también tuvo muchas operaciones. Cuando el kirchnerismo gobernaba, Mauricio fue objeto de muchas campañas negativas, como la que tenemos nosotros en Santa Fe. El estaba al tanto y me dijo: ¿estás bien" Por supuesto que sí, le contesté. Me preocupa la gente de bien de la ciudad que se vio difamada por esta campaña negativa, hay pintadas en las paredes y pautas en las redes sociales. Eso no es periodismo, es campaña electoral", atacó. "El kircherismo está muy nervioso y muy preocupado, por eso esta denuncia".

-¿La justicia está en esa campaña negativa?- le preguntó un colega de LT9.

-No, la justicia hace su trabajo, tiene que hacerlo y está muy bien. Estamos dispuestos a dar las informaciones que haya que dar- contestó. Y levantó sospechas: "Es una denuncia penal de un concejal kirchnerista a días de las elecciones y en medio de una campaña electoral".

"Por supuesto que estamos dispuestos a rendir todas las cuentas que haya que rendir. No hay que enojarse cuando se piden explicaciones, pero tampoco ser ingenuos y dejar de ver que lo que hay es una campaña. Y cuando es un concejal del kirchnerismo el que lleva adelante e impulsa esta investigación no hay ninguna duda. Hay una campaña de difamación".

Ante preguntas puntuales y muy precisas (si empleados municipales integran asociaciones civiles beneficiadas con subsidios o si hay vínculos entre funcionarios y barrabravas), Corral respondió con evasivas. "Cumplimos con la ley. Y si no fuera así, habrá que ver quiénes son los responsables. Nosotros no tenemos nada que esconder", desafió.

"Somos los primeros interesados en demostrar que el municipio de Santa Fe es transparente. Hay que separar la campaña negativa y de difamación de la realidad", insistió en otro momento.