El semanario francés Charlie Hebdo dedicó la portada de su último número, publicado ayer, a la situación que se vive en Cataluña. Bajo el titular ‘Les catalans plus cons que les corses’ (Los catalanes más tontos que los corsos), el medio francés presenta una viñeta en la que aparecen tres independentistas encapuchados y armados, en una mesa con un mantel blanco en el que se ve una cabeza de moro de color negro portando una banda blanca en la frente. Es una escenografía que recuerda a las de los movimientos terroristas que reivindican la secesión de la isla francesa, como el Frente Nacional de Liberación de Córcega. En su editorial, la revista satírica realiza un duro alegato contra las intenciones independentistas catalanas que atribuye a motivos económicos: “Cataluña reclama la independencia porque no quiere seguir pagando a otras regiones de España menos ricas que ella. La lengua, la cultura, las tradiciones están bien para las postales, pero el dinero está mejor”, asegura. El semanario afirma que “si todas las regiones de Europa que poseen una lengua, una historia y una cultura originales empezaran a reclamar la independencia el viejo continente se haría pedazos”, y asegura que, con las 200 lenguas que hay en Europa, “¿por qué no proclamar tantas declaraciones de independencia como vinos y quesos hay en Europa?”.