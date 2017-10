Con la Selección ya clasificada al próximo Mundial, comienza la planificación, que arroja una tercera: si Javier Mascherano integra el plantel mundialista, se despedirá de la celeste y blanca cuando finalice el torneo. "Si Sampaoli decide llevarme al Mundial, mi ciclo en la Selección se termina en Rusia, no hay más allá", afirmó el hombre del Barcelona.

En declaraciones a TyC Sports, Mascherano consideró que "si Sampaoli decide llevarme al Mundial, mi ciclo en la Selección se termina en Rusia, no hay más allá”. A los 33 años, arrastra tras de sí tres mundiales, habiendo disputado la final del último ante Alemania, en Brasil.

El hombre que juega en el Barcelona junto a Lionel Messi tuvo palabras de elogio para Jorge Sampaoli. "Es un técnico que intenta buscar siempre el mejor equipo de acuerdo a cada partido”, aseguró. Estimó que el DT “quiere mejorar lo que se hizo partido tras partido. Pero también escucha algunos intereses que puedan tener los jugadores”. Y que a nivel del vestuario, “ha entrado muy bien en el grupo, en el día a día”.

También aprovechó para deslindar las versiones sobre el armado del equipo: "Lamentablemente, hay muchas cosas que se dicen y que se terminan creyendo. Y no son ciertas. Como ya dijo Sampaoli: una mentira contada mil veces se transforma en verdad. Pero no se puede estar aclarando cada cosa que se dice"

Finalmente se refirió a su presente. “Con respecto a mi nivel, el año pasado no fue bueno. Inclusive he tenido tres o cuatro lesiones, algo que no me había pasado en toda la carrera. Pero no es excusa”. Explicó que tuvo poca continuidad en el Barcelona “porque hay dos centrales que son de lo mejor del mundo”. De allí que no le sorprendiera haber dejado la titularidad en el equipo nacional. “El entrenador está en todo su derecho, lo he hablado con Jorge cara a cara: yo estoy para sumar, sin problemas. Jamás tuve un inconveniente”.