“Filmar para la obra me despertó el bichito del cine”, cuenta Pensotti, quien se formó en ese campo antes que en teatro. “Hace un par de meses empecé a escribir un guión. No sé si va a poder hacerse, porque es medio grande la historia que está apareciendo. Tiene que ver con el 2001. Es la historia de un imitador de presidente al que en algún momento empiezan a tentar para que reemplace al verdadero De la Rúa. Implica mucha producción y quilombo, así que probablemente no se haga jamás, pero estoy copado escribiendo el guión”, detalla el director, que estrenó más de quince obras en los últimos diez años, entre ellas Cuando vuelva a casa voy a ser otro (2015), El pasado es un animal grotesco (2010) y La marea (2005).