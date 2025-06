Bajo la sombra del veto presidencial, la Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles al mediodía a una sesión especial para debatir una suba en las jubilaciones y declarar la emergencia en las prestaciones para personas con discapacidades.

La cita fue formalizada luego de los pedidos planteados por los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que intentarán dar una respuesta positiva a dos de las mayores demandas sociales que resuenan desde hace semanas, junto con la crisis en el Hospital Garrahan.

Los proyectos de base que se discutirán son los siguientes: un aumento de 7,2 por ciento en los haberes jubilatorios y debatir acerca de un nuevo régimen para las personas que no tienen 30 años de aportes y quieren jubilarse; o bien, una prórroga de la moratoria que venció en marzo para ese mismo fin.

Otra de las propuestas a discutir será un aumento de las pensiones por discapacidad y una suba en los valores de las prestaciones, de modo tal que -por falta de actualización del nomenclador actual- se descongelen los honorarios que perciben por cada paciente los profesionales de la educación y de la salud que los atienden.

Ambas iniciativas son rechazadas por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que desde hace días advirtió que no permitirá los incrementos. “No están los recursos” para afrontar esos gastos y por lo tanto el presidente Javier Milei “los va a vetar”, amenazó.

"No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado. Así que no se puede pagar. Por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar", recalcó Francos durante una entrevista radial.

Pese a las advertencias, la oposición en el Congreso avanzará. La convocatoria a sesión fue oficializada por el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan, con los reniegos ad hoc del presidente de ese cuerpo, Martín Menem, que como de costumbre le echa las culpas del caso al kirchnerismo.

“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% PBI)", posteó en la red social X.

Además los acusó de apropiarse de “causas nobles” a las que el Gobierno no da respuestas: “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir", dijo.

Para colmo de males para el oficialismo, las bancadas opositoras impulsarán también la aprobación de un emplazamiento para que se discuta el 10 y 11 de junio un proyecto de financiamiento universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el fin de tratarla en una sesión el 19 de junio.

Lo que resta de aquí al miércoles son negociaciones para garantizar el quórum de 129 diputados que dé inicio a la reunión del pleno. La oposición es optimista.

Otros temas

A diferencia de la sesión que se cayó por falta de quórum no se incluyó la designación de las autoridades de comisión investigadora $Libra, aunque no se descarta que la cuestión pueda ser planteada directamente en el recinto mediante una moción.

También se quitó del temario el tema de la designación de dos auditores de la AGN-que dividió las aguas entre los bloques dialoguistas.

Unión por la Patria y Encuentro Federal proponían para cubrir las vacantes en el organismo de control a Juan Ignacio Forlón y al diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó, quien sumaba resistencias en el radicalismo e incluso dentro de su propio bloque por parte de tres diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora.

En el temario de la sesión también aparece una amplia gama de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones. Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco.