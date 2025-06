Francos vuelve a agitar el veto contra los jubilados y discapacitados

El jefe de Gabinete anticipó que, en caso de que el Congreso apruebe esta semana los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre mejoras en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo "los va a vetar" porque "no están los recursos" para afrontar esos nuevos gastos.

"No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar", adelantó el funcionario en declaraciones radiales.