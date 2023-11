El diputado Martín Menem, tras el resultado electoral, ha dejado entrever la posibilidad de renunciar a su banca en el Congreso Nacional para la que recientemente fue electo, para enfocarse en fortalecer su presencia política en La Rioja. En sus palabras, expresó: "Es una posibilidad quedarme acá en La Rioja, pero son decisiones a tomar, todavía no hay nada definido".

Tras el reciente triunfo de Javier Milei y los resultados favorables obtenidos en La Rioja, Menem destacó el incremento de votos a su favor, subrayando la importancia de consolidar fuerzas a nivel local. "Estamos muy contentos con el resultado obtenido a nivel nacional y provincial también, en La Rioja tuvimos 124 mil votos cuando en octubre habíamos sacado solo 90 mil", afirmó el diputado.

En sus declaraciones, Menem mostró disposición para entablar diálogos constructivos con las autoridades provinciales, apuntando al bienestar de la ciudadanía. "El norte de nuestro espacio es tratar de que la gente viva mejor y vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra en el corto plazo", indicó, abriendo la puerta a una posible colaboración entre sectores políticos.

Sin embargo, el diputado no ha dejado de lado sus críticas hacia la gestión actual, cuestionando la transparencia en la administración de fondos: "Esperamos que al manejo de los fondos lo hagan de manera transparente y que los recursos se los den a la gente". Menem cuestionó el manejo del Tribunal de Cuentas, al que acusó de parcialidad: "Se ha encargado de mirar para el otro lado permanentemente, y donde todos los miembros son oficialistas".

En relación con posibles cargos ministeriales, el político aseveró: "Estaré donde me toque estar y si no me toca estar en ningún lado, igual estaré contento de acompañar esta transformación".

Las recientes denuncias sobre supuestos faltantes de suministros médicos en La Rioja, vertidas por Menem, fueron desmentidas por el Ministerio de Salud provincial, generando controversia. Ante este escenario, Menem reafirmó su posición, cuestionando el sistema electoral y poniendo en duda el voto oficialista.

Las reflexiones de Menem apenas se conocieron el triunfo de Milei a nivel nacional apuntaron a cuestionar la legitimidad de la elección de más de 100 mil riojanos y riojanas que votaron a Massa, centrando casi toda su conferencia de prensa en cuestionar el sistema electoral actual y los supuestos aprietes que habrían llevado a los electores a esa desición.

Las reflexiones de Menem han abierto un debate sobre su posible permanencia en La Rioja y su eventual renuncia a la banca en el Congreso, generando incertidumbre sobre el futuro político y las implicaciones de esta decisión en el panorama político local.