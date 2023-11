Más allá de valorar la victoria en tierras brasileñas y algunas referencias a las declaraciones de Lionel Scaloni, los jugadores de la Selección Argentina no dejaron pasar el accionar de la policía brasileña, que reprimió a los hinchas del partido antes del clásico en el Maracaná. Además de defender a la gente en el estadio, los futbolistas mostraron su compromiso y repudiaron el accionar de las autoridades cariocas.

Lionel Messi, capitán de la Selección, valoró el histórica victoria, pero aseguró que quedará "marcada por la represión" a los hinchas "una vez más en Brasil". El líder de la "Scaloneta" se expresó en sus redes sociales y bajó el mensaje que luego replicaron varios de sus compañeros en sus redes.

"Este equipo sigue haciendo historia…Gran victoria en el Maracaná aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. Esto no se puede tolerar, es una locura y se tiene que terminar ya", escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram. El posteo del capitán argentino llegó a casi ocho millones de me gusta y los ochenta mil comentarios. "Defendiste a la gente y jugaste desgarrado por nosotros, gracias capitán", le respondió Rodrigo De Paul, uno de sus incondicionales. En su cuenta, el exjugador de Racing le dedicó la victoria a los hinchas. "Por los que vinieron, por los que nos alentaron desde casa y por todos los argentinos. La historia no la escriben los cobardes", escribió el "Motorcito" del seleccionado.

En esta línea, el defensor Nicolás Otamendi, autor del gol de la victoria, también se refirió al repudiable accionar de la policía carioca. "Una lástima que una vez más seamos los argentinos sufrimos nuevamente una represalia de esta dimensión y llena de odio. Habiendo familias, niños llorando y con miedo de que les pase algo. Esto tiene que terminar de una vez por todas", exigió el defensor, uno de los máximos referentes del vigente campeón del Mundo y de América.

Luego, el defensor de Benfica le dedicó un párrafo a una nueva victoria histórica en el mítico escenario brasileño. "Gran victoria en un estadio donde fuimos muy felices. Lleno de recuerdos hermosos. Este equipo sigue haciendo historia", completó Otamendi.

Leandro Paredes también rescató la alegría por la victoria y le dedicó el triunfo a los hinchas que fueron al Maracaná y sufrieron los golpes de la seguridad.

"Seguimos haciendo historia, seguimos luchando por esta camiseta. Esta victoria es de todos y en especial es para todos aquellos hinchas que hoy sufrieron las represalias por hacer respetar nuestro himno, estamos con ustedes", remarcó el volante de Roma, de Italia. En tanto, El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico reclamó que lo sucedido con los hinchas "no puede volver a ocurrir". "Un triunfo muy especial para cerrar el año con la Selección Argentina pero lo sucedido hoy no puede volver a ocurrir, deseo con mi corazón que todos los hinchas se encuentren bien", pidió el ex Banfield e Independiente.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez prefirió un posteo más corto: "Estos partidos se juegan con el corazón", escribió. Por último, Enzo Fernández, una de las figuras de la Selección y de Chelsea de Inglaterra, resaltó que hicieron "historia de nuevo" y que consiguieron un triunfo "inolvidable" en su primer clásico ante Brasil.

"Una vergüenza todo lo que pasó con la gente, algo que pasa constantemente en este país y no puede volver a suceder. Por eso quería dedicarle esta victoria a toda la gente que ayer la pasó mal por culpa de otros", criticó.

"Esto es para ustedes y para toda la gente en Argentina que nos alienta día a día. Y gracias a este grupo que me llena de orgullo, que una vez más volvió a ganar uno de esos partidos que la gente nunca se va a olvidar", sentenció el mediocampista en su cuenta de Instagram.