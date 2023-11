FESTIVALIPSIS ► El Festival Internacional Buenos Aires Rojo Sangre se regodeará en el cine de terror, fantástico y bizarro con presentaciones, retrospectivas, concursos y actividades especiales, como un taller de actuación en cine de terror, todo del jueves 23/11 al domingo 3/12 en Mutilpex Belgrano y el CC San Martín ► Mientras que el Festival de Cine y Música de San Isidro tendrá a Marcelo Katz, Antigua Jazz Band y Moguilevsky/Lerner acompañando con música en directo clásicos de cine mudo de Charles Chaplin o Buster Keaton, del jueves 23 al sábado 25/11 en el Museo Pueyrredón de Acassuso ► Y la Sala Argentina del CCK recibirá este jueves 23 y viernes 24/11 el primer Encuentro de Elencos Universitarios de Danzas, con seis grupos de instituciones públicas.

DE VISITANTE ► El k-popero estadounidense Eric Nam llegará con su tour House on a Hill a Palermo Groove, este jueves 23/11.



EN UN CUMPLE ► La Fiaca festeja sus 20 años de carrera con un show en Galpón B, este jueves 23/11 ► Zambayonny celebra sus 15 de escenarios, discos y libros con toque en el ND Teatro, este viernes 24/11 ► Y Dancing Mood sigue con los preparativos para su 24º cumpleaños, el 15/12 en la Ciudad Cultural Konex.



HACELA SIMPLE ► Hacele lugar en tu cancionero a las nuevas de Das Chance (Espíritu santo), Isla de Caras ft. Blair (Todo el universo), Marcelo Burgi (Mañana es hoy), Ädu Gänsslen (Es tan fácil), Julián Desbats (Roka macoña), Silvestre y la Naranja (Carta de amor), Hombres Bien (Como una mariposa), Kepá (Tuve que bailar), Limón (Nunk c), Escalandrum (Milonga del fin del mundo), Mi Primer Año Sabático (El mundo), Marcos Fava (Perdón) o Tom Izzi (Éter).



COVER ME ► El poeta argentino Hamlet Lima Quintana es homenajeado en el doble álbum Canciones para no morir, que incluye participaciones de Divididos, León Gieco, Edith Rossetti, Orozco-Barrientos y más ► Además, Eruca Sativa unió fuerzas con el colombiano Carlos Vives para revisitar No me dejan salir, de Charly García; y Los Caligaris y La Delio Valdez versionaron No es mi despedida, de Gilda ► Y si estás para salir, hay tributo en directo a Queen y Freddie Mercury con Master Stroke, este viernes 24/11 en el Teatro Gran Rex, y con Dios Salve a la Reina, el 2/12 en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

PANTALLAZOS ► ¿Un documental? La directora Agostina Gianini debuta mostrando cómo su hermana, su madre y su abuela se resisten a ser filmadas en El espacio que ocupo, que llega este jueves 23/11 a los cines ► ¿Una ficción? El universo del clásico El gran Lebowski se expandió en 2020 con The Jesus Rolls, de John Turturro, que este viernes 24/11 tendrá pantalla por Film&Arts ► ¿Una serie? La saga de culto Fargo estrena su quinta temporada, con clima de thriller desesperante en pueblo chico, este jueves 23/11 en DirecTV.







