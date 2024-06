El peronismo salteño vivió una instancia casi festiva el viernes último en el Encuentro Multipartidario organizado por la Comisión de la Mujer del PJ salteño. En las instalaciones del Parque Norte, la actividad reunió a muchas mujeres, y también hombres, para escuchar las reflexiones de las legisladoras nacionales sobre el proyecto de Ley Bases, que se discute en el Senado de la Nación.

Las senadoras nacionales Lucía Corpacci, de Catamarca; Carolina Moisés, de Jujuy; Florencia López, de La Rioja; Sandra Mendoza, de Tucumán, la local Nora Giménez, y las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires, y María Graciela Parola, de Formosa, repasaron la quita de derechos que ejecuta el gobierno de Javier Milei, sobre la que advirtieron que afectará a toda la sociedad, "que nadie mire para otro lado, porque le va a tocar a él", aclaró Corpacci; también ratificaron que el bloque de Unión por la Patria votará en contra de la Ley Bases en el Senado, invitaron a repensar el peronismo y a la reorganización, y convocaron a luchar por el federalismo.

"Espero que esto sirva para la reconstrucción del PJ aquí y a nivel nacional", deseó Soledad Troyano, de la Comisión de la Mujer del PJ en Salta, al dar la bienvenida a las visitantes.

El vicepresidente del PJ salteño, Gastón Galíndez, también consideró auspicioso el encuentro; el enemigo no está dentro del PJ, afirmó antes de recordar que el Pacto de Güemes convocado por el gobernador Gustavo Sáenz propugna "una patria libre, justa y soberana".

Nora Giménez ratificó el rechazo a la Ley Bases. "Milei quiere cerrar el Congreso". "Ha llegado por el voto de la gente, pero desconoce la democracia", aseguró. Advirtió que de aprobarse la Ley Bases, "va a venir a consolidar" la regresión en derechos, por eso las y los senadores de UxP la rechazan. Añadió que el gobierno nacional profundiza las políticas encarnadas por el menemismo y apunta a la destrucción del Estado "por eso el bloque de Unión por la Patria rechaza este proyecto".

La actividad convocó también a referentes del PJ, como el senador nacional Sergio Leavy, las ex diputadas nacionales Alcira Figueroa y Sylvia Troyano, los ex diputados provinciales Manuel Santiago Godoy, Ramón Jesús Villa y Koki Juárez; Pablo Kosiner, Nicolás Juárez Campos, Marcelo López Arias, Kitty Blanco. Y hubo también delegaciones de Jujuy, Tucumán y el Chaco.

"Nadie tendrá derechos laborales"

Ya en las exposiciones, Corpacci repasó los diez títulos de la Ley Bases, y su contenido regresivo. "Tratan de instalar que si no se aprueba la ley no le dan herramientas al Estado. Pero tiene el DNU (70/23) vigente", recordó.



De esos diez títulos, el segundo, propugna la reforma del Estado, que implica la enajenación de los bienes estatales y el despido de miles de trabajadores. Corpacci reivindicó en este sentido el empleo público: "Los empleados públicos no son ñoquis", por el contrario, son necesarios para el funcionamiento del Estado, señaló, y advirtió que con esta ley se pierden los derechos laborales. "Que nadie mire para otro lado, porque le va a tocar a él", alertó.

Sobre el Título III, que autoriza al Ejecutivo a rescindir contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios, dijo que, de aprobarse, consolidará la suspensión de obra pública en las provincias, que ya aplica de facto el gobierno nacional.

También advirtió que si se aprueba el Título V, "Promoción del empleo registrado", "nadie tendrá derechos laborales". La iniciativa de LLA extiende a un año el periodo de prueba y al mismo tiempo no hay reproche para el empleador por el trabajo no registrado. A la par, termina la moratoria jubilatoria: "Ahí es cuando una empieza a darse cuenta qué es la casta para este gobierno, son los trabajadores".

Corpacci también alertó sobre el Título VIII, Energía, en el que, entre otros, se proponen cambios a la Ley de Hidrocarburos, 17.319. Recordó que siempre existieron regímenes de promoción, pero se obligaba a las empresas a garantizar la provisión en el país. En cambio, la Ley Bases las libera de esta obligación. "Si no se ve que eso es vender la patria, estamos en un problema", opinó.

En cuanto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), reivindicó una "minería controlada, con respeto por el medio ambiente". A diferencia, la Ley Bases otorga toda prerrogativa a las grandes inversiones, e incluso avanza sobre las provincias, dado que declara nula a "Cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título".

Corpacci destacó en este aspecto el consenso logrado por las provincias del Norte, que crearon la Mesa del Litio con un acuerdo elemental: darle valor agregado a la minería en cualquiera de las tres provincias productoras, Salta, Catamarca o Jujuy. En cambio, el RIGI permite que las empresas saquen el litio sin darle ningún valor agregado.

"Esta ley es profundamente injusta"

La senadora nacional Florencia López, de La Rioja, convocó a militar el rechazo a la Ley Bases, de la que dijo que "es profundamente antifederal", perjudica a las provincias y más a las del norte argentino. "La ley en su espíritu es injusta" y por lo tanto no se arregla con cambiar algo en algunos artículos, agregó. "Esta ley es profundamente injusta para las provincias, ya nos sacaron la educación, la salud, la obra pública, ahora vienen por el litio y el gas", ratificó.

Sobre el RIGI, advirtió que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Sobre la reforma laboral, reseñó que autoriza el despido sin justa causa, crea la figura del colaborador con la cual una persona trabajará sin relación de dependencia. Y convocó a manifestarse, porque "necesitamos de los compañeros para parar esta ley".

Encontrar un lenguaje

La senadora Carolina Moisés, de Jujuy, habló del peronismo. Sostuvo que este partido fracasó en el habla con los jóvenes, por lo que invitó a "encontrar un nuevo diálogo con la sociedad", a "encontrar un nuevo lenguaje para hablarle a la gente". Y consideró que el movimiento debe consolidarse con actividades como la realizada el viernes.

Como ejemplo de prácticas a cambiar, recordó que en Jujuy y en Salta los candidatos peronistas tuvieron que armar listas por fuera del PJ. Y cuestionó "las internas vanas. Hoy ir a internas es una falta de respeto a la sociedad". "Miremos adelante reconociéndonos compañeros", invitó, coincidiendo con Galíndez.

En cuanto a la Ley Bases, afirmó: "No podemos darle las herramientas para destruir". Es cierto que Javier Milei tiene una legitimidad de origen, pero esa legitimidad "no es de procedimiento para hacer cualquier cosa", agregó. "Todos fuimos elegidos" y en el caso de los legisladores de Unión por la Patria "para hacer algo distinto a La Libertad Avanza", recordó.

La tucumana Sandra Mendoza recordó que el Senado ya rechazó el DNU 70/23. "Hoy está la pelota en manos de los compañeros diputados nacionales", urgió y subrayó que mientras esta Cámara no lo trate, "el Presidente se vale del DNU para hacer lo que quiere".

Mendoza destacó particularmente la importancia de la actividad centrada en la militancia femenina. "La política la hacemos en la calle las mujeres", sostuvo antes de recordar que las mujeres constituyen el 80% de las personas que reparten votos.

La patria se organizó desde el Norte

Graciela Parola recurrió a la historia aprovechando la fecha: 7 de junio, día en que, en 1821, hirieron de muerte a Martín Miguel de Güemes, y el día de la muerte, el 7 de junio de 1866, de su hermana, la también patriota Macacha Güemes. "Creo que es una señal", dijo, una invitación a seguir el ejemplo de mujeres como Macacha, Juana Azurduy, Evita, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Cristina Fernández, las militantes en los barrios, "las compañeras de los pueblos originarios" y las de las diversidades.

"La patria se organizó desde el Norte", cómo no se a organizar desde el Norte la lucha contra el anarco capitalismo, animó.

El cierre estuvo a cargo de Victoria Tolosa Paz. También trajo la memoria de los héroes de la independencia. ¿Dónde estarían sentados Macacha y Martín Güemes hoy en día?: "estarían en contra de ser colonia, como pretende este gobierno", afirmó.

"La patria, pero fundamentalmente el Norte Grande, siente el patriotismo", pero también en Buenos Aires hay patriotismo, aseguró, y recordó al caudillo Manuel Dorrego.

En lo interno, Tolosa Paz convocó a la reconstrucción del peronismo. Y concluyó con consignas en contra de la Ley Bases: "No hay facultades para quien dice ser un topo que viene a destruir el estado". "Decimos no a la destrucción del empleo público", no al RIGI, que "es la entrega de nuestros recursos naturales". "No al DNU 70, no a la Ley Bases, no al paquete fiscal, porque no benefician al pueblo".