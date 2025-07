La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, Liliana Carci, se refirió en diálogo con la 750 a la aprobación en el Senado de la ley que establece un aumento generalizado del 7,2% para jubilados y pensionados, además del incremento del bono previsional y la prórroga de la moratoria.

“Todos los jubilados sentimos una inmensa alegría el jueves, porque si se aprobó esto en el Senado, fue fruto de la insistencia y la permanencia de todos los jubilados de los miércoles en la calle”, expresó Carci.

“Esa es la primera conclusión que hay que sacar: es un triunfo de los jubilados. Aunque el aumento es ínfimo, igual lo tomamos y lo tomamos como un triunfo nuestro”, remarcó.

Asimismo, destacó el valor de la organización y la movilización de los jubilados todas las semanas, a pesar de la represión por parte de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich.

“Las marchas de los miércoles marcaron un punto. Nosotros éramos ese grano porque todos los miércoles estábamos ahí insistentemente y le mostramos a la sociedad cuál era el camino, que no era la queja silenciosa en la casa”, afirmó, al mismo tiempo que sbrayó que "organizarse y salir a las calles es la manera para derrotar la política de ajuste permanente de este Gobierno en detrimento de las masas populares”.

Por otro lado, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei ante un posible veto y la doble cara de los legisladores: “Lo del Senado, a nuestro entender, marca dos cosas: la naturaleza antipopular de un Gobierno que, frente a lo que votó el Senado, sale a decir que va a vetar estos reclamos elementales de la población, y también muestra su debilidad”.

En ese sentido, apuntó a las tensiones internas del oficialismo y los mandatarios provinciales: “Este Gobierno ha podido llegar hasta acá con la colaboración de la oposición, que hoy lo presiona por sus propios intereses. Porque los gobernadores, muchos de ellos peronistas, que le votaron la Ley Bases, hoy se dieron vuelta por los intereses de sus propias provincias”.



Finalmente, Carci insistió en la urgencia de sostener la protesta: “El único camino para ponerle un freno es estar ahí, mostrando que no llegamos a fin de mes, que no podemos pagar los remedios que nos sacaron, que no podemos pagar los tratamientos oncológicos. Si esto no se entiende, vamos por un mal camino”, concluyó.