La senadora nacional de Unión por la Patria, Florencia López, cuestionó duramente al presidente Javier Milei por su decisión de vetar la ley aprobada por ambas cámaras que mejora los haberes jubilatorios.

En declaraciones radiales, la legisladora advirtió que “vetar una ley votada con unanimidad en el Senado es un error” y aseguró que desde el Congreso insistirán para que se mantenga el alivio otorgado a los jubilados.

“Esta ley no afecta para nada el superávit mentiroso del presidente ni sus números, simplemente corrige una injusticia. No soluciona todo, pero representa un alivio en un contexto en el que la canasta del PAMI subió un 390 por ciento”, explicó López. Y criticó con dureza la actitud del mandatario: “Se lo tomó en chiste, dijo ‘adivinen qué, la voy a vetar’. Cree que esto es un juego, pero detrás hay millones de personas que no llegan a fin de mes”.

La senadora también se refirió al estilo confrontativo del jefe de Estado, al que acusó de ejercer un autoritarismo preocupante. “El Presidente amenaza con tanques, se ríe del Congreso, firma decretos de necesidad y urgencia, y ahora dice que si le rechazan el veto va a ir a la Justicia. Eso muestra no solo autoritarismo, sino también un desconocimiento profundo de la Constitución”, señaló.

López sostuvo que el gobierno busca permanentemente culpables por la situación económica. “Como su plan económico va mal, echa la culpa al Congreso. Pero la realidad es que cada día la gente vive peor”, afirmó por Radio Splendid.

También cuestionó el supuesto control de la inflación que proclama Milei. “Lo que hay hoy en Argentina es ficticio. No tienen más plata, no hay dólares. Se gastaron todo para sostener un dólar planchado, pidieron fondos al FMI, usaron lo del blanqueo, vendieron el oro del Banco Central y ahora van por las privatizaciones. Pero las reservas siguen en rojo y ya no queda más nada para sostener este modelo que va directo al fracaso”, concluyó.