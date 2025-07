"Todo político que se vea identificado con Trump va a pagar un precio porque se percibe en todo el mundo que el gobierno de (Donald) Trump es desequilibrado, agresivo, abiertamente imperialista y lo publicita sin disfraz, algo que debilita a los Estados Unidos y a todos los países que se identifican con la política trumpista", analizó uno de los fundadores del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del BRICS+ y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Pablo Nogueira Batista, este sábado.

En diálogo con la 750, el economista brasileño habló sobre el panorama geopolítico, el crecimiento del BRICS+, el aumento de aranceles que anunció el presidente norteamericano para Brasil y el rol de Argentina en el tablero internacional.

El MAGA empieza su debacle

Como ya sucedió antes con China, el presidente Trump amenazó con subir en un 50 por ciento los aranceles a las exportaciones brasileñas a partir del 1 de agosto. La decisión del líder del Partido Republicano fue comunicada mediante una carta publicada en Truth Social, la red social que fundó en 2022, en la que acusa al presidente Inácio "Lula" da Silva de llevar adelante una "caza de brujas" contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

"No va a tener un efecto macro crítico porque las exportaciones de Brasil a Estados Unidos son una parcela pequeña del PBI brasileño", minimizó Nogueira en Toma y daca.

En el plano político, por otra parte, el exmiembro del FMI consideró que la manifiesta inclinación de Trump en favor de Bolsonaro y la actitud que evidencia razones políticas y no económicas detrás de esta medida sin precedentes, fortalecerá al líder del Partido de los Trabajadores.

"Debilita a la vez a la oposición porque participa de un acto antinacional, me refiero a Bolsonaro y al gobernador de San Pablo (Tarcísio de Freitas), que se presenta como un partidario del Make America Great Again (MAGA)", señaló Nogueira.

La idea de la moneda común

La actitud hostil de Trump contra Brasil creció, según el fundador del NBD, luego del éxito que tuvo la cumbre del grupo de países emergentes que se celebró en Rio de Janeiro y terminó el 7 de julio pasado. "Desde fines de 2024, Trump viene repitiendo agresivamente que no permitirá que los BRICS intenten sustituir el dólar, pero su retórica se intensificó con la cumbre de Brasil", subrayó.

La propuesta de la creación de una moneda transaccional entre países que pertenecen al BRICS es, probablemente, una de las ideas que circulan en el grupo que más altera la calma del presidente norteamericano. En efecto, en el último tiempo, el intercambio entre los países pertenecientes al foro disminuyó sensiblemente la dominancia del dólar como moneda de intercambio.

"Desde el 2024, elaboramos la propuesta de un sistema transfronterizo de pagos internacionales que involucraría al BRICS o a un subgrupo del BRICS que sustituiría el sistema que domina Occidente que es el SWIFT, circularía simultáneamente pero crearía una oportunidad en nuestros países para transaccionar sin estar sujetos a sanciones e interferencias que los Estados Unidos y otros países de Occidente, frecuentemente hacen", explicó el economista.

No se trataría, en ese sentido, de una experiencia semejante a la zona euro ni al Banco Central común, sino, muy por el contrario, los países continuarían utilizando su propia moneda. Más aún, con conocimiento de que, por ejemplo, India, que tiene intereses económicos que motivan su buena relación con Estados Unidos, no quiere involucrarse en este tipo de iniciativas.

"El Grupo BRICS no es una alianza política, no es un bloque, es un proceso en construcción, que tiene sus debilidades. Es importante distinguir dentro del grupo dos subgrupos de países, Rusia, China e Iran, que están en confrontación abierta con el Occidente, y los otros siete países que no tienen una confrontación directa con los Estados Unidos", agregó Nogueira.

El papel de Argentina

En ese tablero, la incorporación de Argentina sería importante no sólo para el país, que lleva sobre sus espaldas el peso de una deuda que, sumado a una política económica aperturista, le provoca una sangría de dólares crónica, sino también para el fortalecimineto de los BRICS+.

"Si Argentina quisiera ingresar, tendría una importancia política y económica. Política, porque sería parte del grupo más importante del Sur Global, y económica, porque facilitaría las relaciones con los países del grupo. Particularmente, con China, que es el país más grande y concentra cerca del 50 por ciento del PBI", concluyó.