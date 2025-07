La Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió por una semana la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF que este lunes ratificó la jueza Loretta Preska. El tribunal hizo lugar al planteo presentado por los abogados del Estado argentino, que de esta manera ganan al menos seis días de litigio para intentar revertir el fallo que favoreció a los fondos buitre.

La decisión fue tomada a raíz de la presentación argentina pero también en una jornada donde hubo conversaciones entre los abogados de ambas partes y con la jueza neoyorkina, para encontrarle una alternativa al entuerto.

De esta manera, la Cámara del Segundo Circuito alivia la presión de Preska, que ayer le dio a la Argentina un plazo de tres días para entregar el paquete accionario que equivale a 16 mil millones de dólares y que le quita al Estado argentino la potestad sobre la petrolera nacional.

Se trata de una “suspensión administrativa temporal” (temporary administrative stay) de la “Orden de Entrega” (Turnover Order) que había sido dictada el pasado 30 de junio. La medida fue otorgada para permitir una “ordenada presentación y consideración” de los argumentos de ambas partes.

A la vez, el tribunal estableció un cronograma preciso: los demandantes (encabezados por el fondo Burford Capital) tienen hasta este jueves 17 de julio para presentar su oposición a una suspensión más larga, mientras que el Estado argentino tendrá tiempo hasta el martes 22 de julio para responder.

Una vez completado este proceso, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si concede la suspensión del fallo durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. La decisión de hoy frena, al menos por una semana, la obligación de Argentina de desprenderse de sus activos en la petrolera.

Preska había rechazado el pedido del Estado nacional respecto de suspender la sentencia contra YPF, donde se le ordena transferir las acciones a una cuenta de custodia global en el The Bank of New York Mellon Corporation. La decisión dada a conocer ayer fue tomada después de 14 días después de que dictara ese fallo a favor de los buitres Burford Capital y Eton Park.

La jueza norteamericana cuestiona la solicitud del “stay” por parte de la defensa argentina, al alegar que con anterioridad su tribunal otorgó al país una suspensión sin la necesidad de una fianza.

El Estado había apelado el fallo, y por ese motivo Preska convocó a las partes para una audiencia urgente donde rechazó el planteo argentino. No obstante, los abogados anticiparon que continuarían realizando presentaciones a tribunales superiores.

De hecho, tenía plazo hasta el jueves 17 de julio para presentarse ante la Cámara de Apelaciones que hoy dictó una postergación relativamente favorable.

La defensa sostiene que la orden de la jueza Preska viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.