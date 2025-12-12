Omitir para ir al contenido principal
Se trata de uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés

Incendio en el estadio del FC Haka tras el descenso

El incidente no solo agrava la crisis deportiva del club, sino que también reabre el debate sobre el vandalismo y la violencia en el fútbol.

Incendio FC Haka - Finlandia
Vandalismo Incendio del estadio del FC Haka, de Finlandia (Redes Sociales)

Escenas

Duelos performáticos y musicales

Por Alejandra Varela
Los memes apuntan al excompañero de Colapinto

La mala racha de Jack Doohan: tres días, tres choques en la misma curva

Milei y la Iglesia Católica

Una relación “poco fluida”

Por Washington Uranga

Carolina Escudero investigó la relación entre el periodismo y la IA

La irrupción de la IA en las redacciones

Por Sonia Santoro

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Trump

Buscan a los inmigrantes ricos

Trump lanzó su propia “tarjeta dorada” para residir en EE.UU.

Mariano Carrillo

Actuará como interino por decisión unánime del directorio

Un hombre de Kicillof quedó a cargo del Puerto Quequén

Por María Belén Robledo

Milei y la Iglesia Católica

Una relación “poco fluida”

Por Washington Uranga

La agenda del Gobierno

Javier Milei: reforma laboral, sesiones en el Congreso y más inflación

Le apuntó a Milei y Caputo

Cristina Kirchner tras el 2,5% de inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

“Un hecho histórico aberrante”

Atentado a CFK: los fundamentos de la sentencia advierten sobre “la influencia de los discursos de odio”

Por Irina Hauser

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de diciembre de 2025

Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre

Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube

Por Leandro Renou

El costo de vida de las familias sigue subiendo

Casi $1,3 M para no ser pobre

Carniceria

Perspectivas de inflación para diciembre

Se espera mayor aceleración en los precios

Calor intenso, lluvias y alivio: el pronóstico para el fin de semana

Por riesgos para la salud

La Anmat prohibió una serie de productos para alisar el pelo

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de diciembre

El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 2026 official match schedule announcement in Washington, DC, on December 6, 2025. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

La esencia de la Copa del Mundo

Por Adrián De Benedictis

El plantel posee pocos lugares libres para la cita máxima del año próximo

Selección Argentina: los que están seguros en el Mundial, las dudas y los que no irán

Por Lucas Gatti