Terremoto en Venezuela

Rescue workers carry a person on a stretcher out of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1

Rescue workers carry a person on a stretcher out of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

JUAN BARRETO. AFP