Este jueves comienza una nueva edición, la vigesimocuarta, del Buenos Aires Rojo Sangre, el ya tradicional Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro. La cita, ineludible para todos los fanáticos del cine de género, se celebrará hasta el 3 de diciembre en dos sedes: el Multiplex de Belgrano (Vuelta de Obligado 2238) y el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Esta edición del BARS llega en un momento muy particular, de reacomodamientos políticos y sociales, de incertidumbre por el futuro de la industria y, al mismo tiempo, con el respaldo del éxito en taquilla de Cuando acecha la maldad, de Demián Rugna, una rara avis para la cartelera local.

“Debido a la gran cantidad de películas nacionales reincorporamos la Competencia Argentina, para reconocer y celebrar el cine de género argentino”, destacan Pablo Sapere y Meri Lucewicz, programador y productora del BARS, respectivamente. La reincorporación se logra pese a años difíciles para el cine local, y sin por eso dejar de lado una nutrida selección internacional. “Lo que es cierto es que, cualquiera sea la geografía, el cine de terror, fantástico, bizarro, de ciencia ficción, cada vez tiene más fanáticos pero -para suerte de todos nosotros- también más realizadores haciendo valiosos aportes al cine”, celebran. Además, otros destacados de la programación habitual, como el concurso “Fin de semana sangriento” (donde distintos equipos filman un cortometraje en 72 horas), el póster de Flavio Greco Paglia (un clásico de la identidad del Festival), siguen a disposición de los espectadores. Es más, de Greco Paglia habrá una muestra retrospectiva en el CCGSM.

En cuanto al éxito que experimenta en este momento Rugna con su Cuando acecha la maldad, desde el BARS no dudan en celebrarlo. “Que este éxito venga de la mano de Demian para nosotros es muy significativo, porque casualmente en esta edición se cumplen 20 años del primer corto de Demián Rugna que pasamos, La ultima entrada. El talento de Demián siempre estuvo ahí, ya se podía ver en esa producción, y esperamos que siga alimentando no solo las ganas del público de ir al cine sino de los directores a seguir haciendo películas y seguir intentándolo”. Para ambos, Rugna podría ser “nuestro Alex de la Iglesia”, comparan con el director español, alguien capaz de derribar prejuicios de crítica y público respecto a la producción local de género y ayudarla a crecer.

Los organizadores del BARS también se mostraron preocupados por las reiteradas declaraciones del flamante presidente electo Javier Milei acerca de “cerrar el INCAA”. “Esa afirmación es grave a varios niveles, el principal es que se trata de un brutal desprecio a la cultura. La idea de pensar la cultura como un gasto o, aun peor, como un mero objeto mercantilizable es terrible porque desconoce su principal función: ser una herramienta para el cambio social”, lamentan los organizadores. “Por otro lado desconoce la importancia del INCAA para generar una industria que no solo da empleos, si no tambien reconocimiento internacional. Es casi imposible encontrar un festival de cine en el mundo que no tenga una película nacional en su programación”. Aunque reconocen que el BARS no depende del INCAA para realizarse, consideran que “no tendría sentido que lo hiciera” pues “el BARS existe porque hay películas nacionales para mostrar, porque hay gente que estudia cine en la universidades publicas y en las sedes de la ENERC, el BARS opera porque existe un contexto de efervescencia de la producción de cine en nuestro país, y el INCAA tiene que ver con eso”.

La programación puede encontrarse en www.festivalrojosangre.com.ar. Este año destacan en Competencia Internacional La mesita del comedor (España); Lava 2: El nuevo show de Narciso (del argentino Ayar Blasco); Daughter of the Sun; Mar.IA (también de los argentinos Nicanor Loreti y Gabriel Grieco) y desde Turquía: The Funeral. En Competencia Iberoamericana el documental sobre el cine de terror argentino desde sus inicios, Otra película maldita, dirigido por Alberto Fasce y Mario Varela; la animación colombiana/brasilera La otra forma; Os reviento, desde España; y Eros Thanatos, desde Chile.

En cuanto al regreso de la Competencia Argentina, se incluyen ahí el retorno de Pablo Parés con Marisa y Gomoso, además Lavandería Nancy Sport, Dark Tales, y dos coproducciones con Estados Unidos: The Caregiver y Ghost Project.

Además habrá seccciones como Panorama Bizarro, una selección de cine oriental en Invasión Japón, algunas gemas del CineClub La Cripta, el bloque “Reaparecidos” (que vuelve a proyectar películas estrenadas este año en cines comerciales), charlas, retrospectivas y hasta un presetreno: Viernes negro, el nuevo film de Eli Roth, o la tercera parte de la saga de Don Lee, The Roundup: No Way Out, una propuesta cargada de acción directo desde Corea. Desde China también llegará Creation of The Gods I: Kingdom of Storms.

