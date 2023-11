El Primer Simposio de Inteligencia Artificial Aplicada a la Industria Minera se desarrolla hoy en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta ubicada al norte de la ciudad capital. Aunque la IA ya integra procesos productivos de la industria minera global y permite mejorar la productividad en sus plantas extractivas, en Argentina nunca fue regulada. Empresas y sindicatos tomaron la iniciativa y organizaron este encuentro. En palabras de uno de los disertantes de hoy, Ricardo Rodríguez, "más que nada para reflexionar, no teorizar", sobre los nuevos desafíos.



"¿Qué futuro queremos construir? ¿cómo podemos lograr que la IA sea una tecnología orientada hacia el bien común? ¿cómo nos puede ayudar día a día a cuidar la casa común?". Son las preguntas disparadoras del encuentro que propuso Rodríguez, director de Recursos Humanos de la empresa minera Eramine Sudamericana SA, subsidiaria del grupo Eramet, principalmente del gobierno francés, con participación de capitales norteamericanos, ingleses y noruegos.

"El objetivo es claro", dijo ayer durante la presentación del simposio en la seccional Salta de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). "La inteligencia artificial puede contribuir al bienestar de la actividad minera y de todos los trabajadores", se explayó en relación a la actividad minera que, en la Puna nacional se desarrolla "a 4.000 metros de altura, a 400 kilómetros de las ciudades de residencia de los trabajadores, y con una conectividad muy pobre, porque cuesta moverse por rutas que todavía tienen grandes posibilidades de mejora".

"El presidente electo Javier Milei ya anticipó que no habrá obra pública ¿Cómo imaginan el desarrollo minero en los próximos cuatro años?", consultó este medio al director de RRHH de Eramine, que realizó la presentación acompañado por el geólogo salteño Ricardo Alonso y el secretario general de AOMA, Héctor Laplace.



"Desde el punto de vista del trabajo, el presidente electo no va a cambiar el mundo que viene", respondió Laplace. "Podrá tener muchísimas ideas, pero lamentablemente, país que no se sube a esta modernidad queda afuera", agregó. Acerca de los desafíos de la IA en las relaciones laborales, el secretario general de AOMA aseguró que "al tema hay que abordarlo sin que implique un perjuicio para los trabajadores. Cualquiera en su sano juicio piensa que la IA implicará perdida de trabajo. No vamos a estar de acuerdo", aseveró. "Sí podemos pensar cómo podemos hacer más humano el trabajo", amplió su posición, "o cómo podemos tener muchísimos menos riesgos laborales, más que nada, porque la minería es una de las industrias más riesgosas en el mundo". Luego repitió su posición respecto al nuevo contexto político nacional: "el presidente electo puede pensar lo que él quiera, pero al mundo no lo va a detener el presidente electo", respondió bajo la mirada atenta de Juan Domingo Perón y Eva Perón en dos retratos presentes en la oficina donde se realizó la presentación.

Rodríguez, Alonso y Laplace ayer en AOMA seccional Salta (lmagen: Analía Brizuela).

Laplace no ocultó su posición actual sobre el programa económico del candidato de la ultraderecha liberal que gobernará la Argentina por los próximos cuatro años. "Sin duda, no estoy en nada de acuerdo con el gobierno que ha sido electo", manifestó. "Soy democrático y dicen que el soberano no se equivoca. Ojalá que no se haya equivocado", expresó. "Hay políticas que, mal que le pese, las va a tener que llevar adelante como el tema infraestructura, porque los caminos se tornan intransitables", dijo refiriéndose a la conectividad en el Triángulo del Litio, que comparten Salta, Jujuy y Catamarca. Acerca de la inversión en obra pública, Laplace fue tajante: "no es una responsabilidad de la empresa". Aseveró también que "dentro de su perímetro, tienen sus responsabilidades. Del campamento hacia afuera, es una responsabilidad provincial o nacional. Los privados no van a mejorar esa infraestructura".

El gasoducto reversal y otras obras

El gasoducto Reversal del Norte fue licitado por la empresa nacional ENARSA. Especialistas ya advierten los riesgos de paralizar una obra fundamental. No solamente para ampliar la red de gas domiciliaria en las provincias del norte, sino para que proyectos mineros, como las tres plantas de litio que entrarán en fase productiva en Salta en 2024, puedan sostener el tratamiento de las salmueras de las que deriva el carbonato de litio o el hidróxido de litio, insumo de las baterías de la electromovilidad, y que tienen mayoritariamente destino de exportación a las fábricas europeas. "¿Sin Estado, cómo se hace?", le consultó este medio a los presentadores del simposio. "Hay mucho para hablar todavía", respondió Ricardo Alonso en alusión al futuro de la obra pública con el nuevo gobierno.



Para el geólogo, docente en la Universidad Nacional de Salta y ex secretario de Minería durante la gobernación del actual senador nacional Juan Carlos Romero, "la esperanza es bombear gas desde el sur hasta acá porque lo necesitamos para desarrollar la minería". Explicó luego que "la formación Los Monos", que Argentina comparte con el Estado Plurinacional de Bolivia y cuenta con petróleo y gas no convencional pero a 6.000 metros de profundidad, "todavía no es rentable para hacer fracking, quizás algún día lo sea. No es lo mismo en Vaca Muerta", donde los hidrocarburos no convencionales se encuentran a poca profundidad y sobre un campo llano, aclaró. "El tema de la infraestructura es un problema serio y esperamos que el nuevo gobierno continúe apoyando las obras de infraestructura que tienen que continuar desarrollándose", dijo Alonso en alusión a los caminos, la energía, el cableado de fibra óptica acorde para la utilización de grandes paquetes de datos que requiere la IA, y el gas que requieren las plantas productivas.

Nuevas tecnologías y electromovilidad

Alonso recordó además que desde hace años se desarrolla un cambio explosivo en la Puna salteña, "con cinco millones toneladas anuales de material que se transporta para construir ciudades" (los campamentos mineros) y los materiales para la construcción de las plantas. "El proyecto de Taca Taca va a cambiar la economía de Salta: pasar de una provincia con minería, a pesar de que el 50 por ciento de las exportaciones son mineras, a ser una provincia minera". Son proyectos de oro y plata en el límite con Catamarca.

El ex secretario de Minería acotó además que la minería de las nuevas tecnologías y la electromovilidad representan una verdadera revolución. "La inteligencia artificial es un cambio paradigmático para el avance del conocimiento". La tecnología actual utiliza "de manera mas intensiva los elementos químicos y las aleaciones", continuó. "Hoy un simple celular incluye 31 elementos químicos. No hay manera de hacer un celular sin esta enorme minería por detrás. Hemos pasado del auto como mayor concentrador de minerales a principios del siglo XX, a la producción de teléfonos móviles", agregó luego. "En estos momentos, estamos usando casi todos los elementos químicos de la tabla de Mendeléyev", la tabla de elementos químicos, creada por el químico ruso Dmitri Mendeléyev en 1869. "No solamente usamos los 92 elementos", recordó Alonso, "sino también los transuránicos como el americio". "Se vienen cosas muchísimo más importantes porque hay millones de datos de perforaciones, análisis químicos y cosas que se fueron haciendo, que el día que se integren van a revolucionarlo todo".

Sobre el futuro de los trabajadores en el contexto de la IA, Héctor Laplace acotó: "si hay algo que nos preocupa de la IA es la pérdida de puestos de trabajo. Lo primero es el ser humano, es decir, los trabajadores. De ninguna manera estamos de acuerdo que las máquinas suplanten a las personas. La IA bien aplicada tendría que ser, a nuestro criterio, para ayudarlas, no para suplantarlas".

Laplace acotó además que es un convencido de la necesidad de trabajar con universidades públicas para mejorar las capacidades de los trabajadores y además para conectar a los futuros profesionales con los obreros mineros. En otro tramo de la presentación se refirió al cuidado del entorno ambiental. "Con el ambiente no hay negociación posible", aseguró. "Cuando hay problemas, los primeros perjudicados son los trabajadores. Hay organizaciones que estan en contra de la minería, quizás porque no saben que si algo ocurre en una planta minera, los primeros que denuncian son los trabajadores. La IA es un tema que va a dar mucha tela para cortar, también en lo ambiental", añadió.



Otros expositores presentes en el simposio de hoy serán el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Gustavo Gil; y Pablo Rovarini, docente de la Universidad Católica de Salta; y Luis Alcaide, ex rector de la Universidad Nacional de Santo Tomás de Aquino. Del encuentro también participarán Héctor Laplace, de AOMA; Ricardo Alonso por la Universidad Nacional de Salta, y el director de Recursos Humanos de Eramine Sudamerica SA, Ricardo Rodríguez.