"Si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga", dijo el economista y jefe del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio en LN+, en la que declaró abiertamente tener "un problema" con los gays, y justificó su discriminación a "un tema hormonal".

"Yo sé que vos (Novaresio) sos gay, y me siento perfectamente cómodo al 100 por ciento, pero si veo a dos mujeres besándose, me encanta, y si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga", fueron las declaraciones de homoodio del asesor del presidente electo Javier Mileil, al referirse a la vida privada del entrevistador.



"La próxima Marcha del Orgullo vení conmigo, yo te invito", le dijo Novaresio, a lo que Rodríguez le respondió: "No, no, no me gusta. Es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden", agregó.

Y volvió al periodista para decirle: "Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, algo hormonal". Ante lo que Novaresio le replicó: "Yo tengo tanta testosterona como vos. A mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay, o no le dan un trabajo por ser gay”.

Quién es Carlos Rodríguez

Rodríguez forma parte del equipo de Gobierno de LLA. Fue designado por Milei como jefe del Consejo de Asesores Económicos del partido. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Chicago y formó parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fue Secretario de Política Económica de la Nación entre 1997 y 1998, durante el segundo gobierno de Carlos Saúl Menem, donde fue sucedido por el exministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.