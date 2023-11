Tras la derrota 3 a 2 ante Estudiantes que significó la eliminación de Boca de la Copa Argentina, la gran esperanza que tenía para clasificar a la Copa Libertadores 2024, Juan Román Riquelme le dio una entrevista al canal TyC Sports. En la misma, agradeció al plantel, habló sobre el próximo DT y apuntó contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la fórmula de la oposición para las elecciones. ¿Qué dijo el Vicepresidente del Xeneize?

Agradecimientos al plantel

"Chiquito se ganó el cariño de la gente, como Advíncula. Nosotros estamos felices. Tenemos que reconocer que Sergio es un gran profesional. Nosotros estamos felices. Es uno de los mejores arqueros de la historia de Argentina", sostuvo Juan Román Riquelme sobre Sergio Romero, el arquero que tantas veces salvó a Boca este año.



"Yo amo a mi club. Estoy orgulloso de ver a Romero, Rojo, Advíncula, Benedetto. Cuando veo a Cavani con la ropa de mi club me llena de orgullo", agregó en otro pasaje de la entrevista. También destacó el partido que el delantero uruguayo hizo en la vuelta contra Palmeiras por las semifinales de Copa Libertadores: "Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador de fútbol como jugó Cavani. No le sacaron la pelota, le hicieron mil faltas y corrió como un nene de 20 años".

Derrota vs Estudiantes

"(Como) Un hincha más, con la ilusión que teníamos de estar en otra final. Nos han marcado muy rápido. La expulsión creo que la terminamos sintiendo. Nos han hecho goles muy rápidos y eso hace que el partido sea más largo. Para mí esto es deporte, es el fútbol. Siempre para mí lo más importante es llegar hasta el final. Teníamos la ilusión pero no es fácil estar siempre jugando hasta el final. Eso quiere decir que hemos hecho cosas bien", analizó el Torero.



¿Quién será el próximo DT de Boca?

"Nos quedaban 4 o 5 partidos. Es una locura cambiar de entrenador ahora. Ya vamos a anunciarlo", respondió a las consultas por el entrenador, tras la reciente salida de Jorge Almirón y el interinato de Mariano Herrón.

"Para el año que viene vamos a traer un nuevo DT", agregó Riquelme, quien se mostró muy confiado en que su espacio ganaría las elecciones: "Vamos a ganar. Son las elecciones más fáciles de la historia. Los socios son los dueños. Más fácil que nunca".

Se especula que el principal candidato sería Diego Martínez, de buen paso en Tigre y de buena actualidad hoy en Huracán. "Siempre lo hizo bien, pero me gustan un montón de entrenadores", dijo Román al respecto.

La Bombonera

"Todos los futbolistas que conozco quieren conocer La Bombonera. El día que vino la selección de España, Iniesta me llamó porque quería entrenarse en la Bombonera", expresó en relación a la cancha de Boca. Lo fórmula Ibarra-Macri propone construir un estadio nuevo en otra ubicación.

"Si la cancha la sacás como quieren hacer ellos, es lo mismo que yo vaya a tu casa y diga 'andate a la esquina'. Ya no es tu casa. Es la cancha más linda del mundo. Cuando estaba con Messi, me dijo que estaba cada día más linda. El campo de juego es europeo", sostuvo uno de los máximos ídolos de la historia del Xeneize.



Gestión Riquelme-Ameal y el choque con Macri-Ibarra

"Si estuvieron 25 años en el club y no hicieron el pozo para que la cancha no se inunde... Estuvieron 25 años y no hicieron nada. Por eso digo que el hincha la tiene muy fácil", disparó Riquelme contra la oposición.



Ese no fue el único dardo del 10 para con Ibarra y Macri. "Los genios que tenemos enfrente me dieron un club con deuda. Deportivamente, el club de enfrente (River) vivió los mejores cinco años de su historia. Si en 4 años, nosotros ganamos la misma cantidad de títulos que la gestión anterior en 8 años y tenemos 30 millones de dólares a favor. Ellos hablan del estadio porque no pueden hablar de otra cosa", expresó Riqulme.

"El hincha la tiene fácil, o quiere poner a este señor (Macri) que puso a Angelici o ahora este señor que quiere ser presidente. Hay muchos periodistas que tienen miedo de hablar”, dijo para criticar a Mauricio Macri, cuyo ladero Daniel Angelici presidió el club entre 2011 y 2019.

"Andrés Ibarra tiene la cara de piedra con la denuncia que hizo. Si querés a Boca, no podés hacer una denuncia el día del partido", sostuvo en relación a la denuncia que el candidato a presidente de la oposición hizo en relación a un supuesto exceso en el paso de socios adherentes a activos en 2021.

"Queremos recordar que entre Junio de 2012 y Diciembre de 2019, bajo la presidencia de Daniel Angelici, la cantidad de socios activos pasó de 63.650 a 115.123. Al día de hoy, los socios plenos de todas las categorías son 114.665, menor cantidad que en diciembre de 2019". Además, el mensaje señala que Ibarra fue partícipe del proceso de "adherir 51.473 socios", reza el comunicado que emitió Boca en la noche del miércoles.

"Si vos me das un club con deuda y lográs que haya 30 millones a favor algo bien hiciste. Yo sé que este es su trabajo, pero nosotros levantamos el club. Nunca vi que un club vea el balance en la web. El hincha de Boca puede ver cuánto gastamos y cuánto entró en el club”, destacó Riquelme.



