El seleccionado Sub-17 de la Argentina jugará este viernes desde las 9 de la mañana de nuestro país ante Brasil por los cuartos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia. El partido se desarrollará en el estadio Internacional de Yakarta, con el arbitraje del noruego Jan Erik Engan y la televisación por TyC Sports y DSports.



En caso de empate al término de los 90 minutos, se jugará un alargue y de persistir la igualdad se recurrirá a la serie de tiros desde el punto penal. El ganador del clásico sudamericano se enfrentará en semifinales con el vencedor del encuentro entre España y Alemania, que jugarán también desde las 5.30 en la capital de Indonesia.



Brasil supera claramente a Argentina en esta categoría a través de la historia: los brasileños ganaron cuatro títulos mundiales (1997, 1999, 2003 y 2019) y fueron subcampeones en dos oportunidades (1995 y 2005), ante una Argentina que nunca pudo alzar el trofeo, ni siquiera llegó a una final y apenas tres veces fue tercero (1991, 1995 y 2003). A ello se le suma que esta será la tercera ocasión en que se juega este clásico en un Mundial de la categoría: en las dos anteriores Brasil doblegó a Argentina: En Ecuador 1995, por 3 a 0 en semifinales, y en Egipto 1997 por 2 a 0 en cuartos de final.



Las campañas de ambos equipos en este Mundial de Indonesia son similares y el máximo punto de coincidencia es que los dos debutaron perdiendo. Brasil cayó 3 a 2 ante Irán, por el Grupo C, tras estar en ventaja por 2 a 0, y la Argentina fue superada 2-1 por Senegal y luego, se repuso al superar a Japón por 3 a 1 y a Polonia 4 a 0 y ganar el grupo, mientras que Brasil goleó 9 a 0 a Nueva Caledonia y superó por 2 a 1 a Inglaterra, pero quedó segundo detrás de los británicos por saldo de goles. Ese fue el motivo por el cual este clásico no tuvo lugar en una instancia definitiva, ya que si Brasil hubiera ganado el grupo, como lo indicaba la lógica, el clásico solo se daba en la final del 2 de diciembre.



En el equipo argentino que dirige Diego Placente sobresale el riverplatense Claudio Echeverri, por su pegada y habilidad y se agrega el delantero, también de River Agustín Ruberto, goleador del certamen con 5 tantos. A ellos se le suman, el arquero de Talleres Jeremías Florentin (no arrancó como titular), el defensor de Boca Dylan Gorosito, que también jugó en la zona media, el zaguero Tobías Palacio, de Argentinos, y los dos elementos que desequilibran en la ofensiva: Ian Subiabre, de River, y Santiago López, de Independiente.



En tanto, Brasil suma 16 goles en cuatro cotejos, y posee dos delanteros de temer, Estevao (de Palmeiras) a quien le dicen Messinho y se cotiza en 50 millones de euros y Kaua Elías, goleador del Sudamericano de Ecuador, junto a Echeverri, del Fluminense. Otros valores a tener en cuenta en el equipo de Phalipe Leal son el defensor Vitor Reis (Atlético Mineiro), el virtuoso Dudú (Athletico Paranaense) y Lorran (Flamengo) en la zona media.